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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲大谷翔平在今（25）日台灣時間約深夜2點，透過個人Instagram帳號，轉發世界12強賽的官方帳號貼文，內容是在慶祝中華隊奪下本屆賽事冠軍。（圖／翻攝自大谷翔平 IG）

大谷翔平看到了！2024年世界12強棒球賽昨（24）日晚間迎來總冠軍戰，中華隊爆冷門以4：0擊敗大魔王日本，除了斬斷對手國際賽27的紀錄外，更是拿下史無前例的首座世界冠軍。日本隊近年在國際賽可說是戰無不勝，在12強賽冠軍戰前，寫下27連勝的可怕紀錄，從2019年世界12強賽複賽擊敗墨西哥起，包含2021年東京奧運、2023年世界棒球經典賽、2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽，以及12強賽的預賽、複賽等，從未吞下敗仗，堪稱國際賽的「大魔王」。而今年賽季帶領道奇隊，沒想到，在中華隊斬斷連勝並奪下12強賽冠軍後，這讓全台的網友和球迷又驚又喜，紛紛留言寫道：「被大谷注意到了！」、「大谷手癢了？」、「被盯上了」、「我記得大谷有說過，希望亞洲的棒球可以一起提昇」、「哇靠嚇壞了」等。事實上，2023年經典賽時，大谷翔平在訪問中曾喊話，想讓亞洲國家棒球能有更好的發展，並說道：「