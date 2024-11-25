大谷翔平看到了！2024年世界12強棒球賽昨（24）日晚間迎來總冠軍戰，中華隊爆冷門以4：0擊敗大魔王日本，除了斬斷對手國際賽27的紀錄外，更是拿下史無前例的首座世界冠軍。而讓台灣球迷瘋狂的是，剛奪下生涯第3次年度MVP的日籍球星大谷翔平，今（25）日稍早，在個人Instagram上，轉發了中華隊奪下12強冠軍的貼文，似乎對於本次賽事有所關注。

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斬斷日本27連勝　引大谷注意

日本隊近年在國際賽可說是戰無不勝，在12強賽冠軍戰前，寫下27連勝的可怕紀錄，從2019年世界12強賽複賽擊敗墨西哥起，包含2021年東京奧運、2023年世界棒球經典賽、2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽，以及12強賽的預賽、複賽等，從未吞下敗仗，堪稱國際賽的「大魔王」。

而今年賽季帶領道奇隊，拿下世界大賽冠軍的大谷翔平，也曾代表日本隊，參加2023年世界棒球經典賽，為日本奪下經典賽第3座冠軍，且在冠軍戰最後打席，三振前隊友「神鱒」Mike Trout，成為棒球迷心中的經典一幕。

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
IG轉發貼文　曾許下願望

沒想到，在中華隊斬斷連勝並奪下12強賽冠軍後，大谷翔平在台灣時間約深夜2點，透過個人Instagram帳號，轉發世界12強賽的官方帳號貼文，內容是在慶祝中華隊奪下本屆賽事冠軍。這讓全台的網友和球迷又驚又喜，紛紛留言寫道：「被大谷注意到了！」、「大谷手癢了？」、「被盯上了」、「我記得大谷有說過，希望亞洲的棒球可以一起提昇」、「哇靠嚇壞了」等。

事實上，2023年經典賽時，大谷翔平在訪問中曾喊話，想讓亞洲國家棒球能有更好的發展，並說道：「除了日本外，台灣跟韓國都在這次預賽遭到淘汰，如果我們一直贏下去，可能會讓這兩個國家有著，我們下次也能做到的想法。

▲大谷翔平在今（25）日台灣時間約深夜2點，透過個人Instagram帳號，轉發世界12強賽的官方帳號貼文，內容是在慶祝中華隊奪下本屆賽事冠軍。（圖／翻攝自大谷翔平 IG）
▲大谷翔平在今（25）日台灣時間約深夜2點，透過個人Instagram帳號，轉發世界12強賽的官方帳號貼文，內容是在慶祝中華隊奪下本屆賽事冠軍。（圖／翻攝自大谷翔平 IG）

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