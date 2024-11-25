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▲世界棒球12強中華隊教練團成員王建民（左起）、高志綱、陳江和、曾豪駒、張建銘、林岳平、彭政閔、高國輝一起打造出歷史上最強的中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024年世界12強棒球賽，中華隊在總教練曾豪駒的帶領下，從預賽開始便以認真面對每一場比賽的態度，捨棄抓放策略，一路過關斬將，最終在冠軍賽以4：0擊敗世界排名第一的日本隊，成功奪下隊史首座世界冠軍。這場勝利，不僅展現了中華隊的實力，更體現了曾豪駒「信任野球」的理念。這次冠軍屬於全台灣人民，也是中華棒球成為世界強權的重要一步。曾豪駒在賽後表示：「我們證明了自己的能力，讓大家看見台灣棒球。我們的實力可以接近世界強權，未來繼續以挑戰更多強隊的目標邁進。」在比賽時，除了球員之間的互相激勵，總教練曾豪駒的領導方式也令人印象深刻，他有別於其他球隊的教頭，時刻親力親為，無論是激情擊掌、大力擁抱，甚至在投手退場後給予安慰，都展現「總仔」暖心的一面。這種上下齊心的氛圍，消弭了教練團與球員之間的隔閡，讓團隊更加融洽並專注於勝利目標。曾豪駒在執掌中華隊兵符後，面臨不少質疑聲浪，特別是在主力球員婉拒參賽後，外界普遍不看好這批中華隊成績。然而，他選擇用時間與成績回應批評。從挑選陣容到制定策略，他帶領中華隊一步步克服困難，最終奪下冠軍，為台灣棒球寫下歷史性的一頁。談到這一路走來的過程，曾豪駒坦言，挑選球員是最艱難的環節。「要如何把人湊齊並整合成一支團隊，是最具挑戰性的部分。」他感謝教練團和球員從一點一滴的努力，最終成就了這次的勝利，「感謝每一位教練、球員以及後勤人員，他們的付出是這次成功的關鍵。」這次奪冠不僅改變了外界對曾豪駒的看法，更讓人看到台灣棒球的潛力，無論過去怎麼曾豪駒這一名教練，他帶領中華隊奪冠，絕對值得掌聲，他也特別感謝前往東京加油的台灣球迷，他認為支持台灣棒球是，比一場勝利、一座冠軍更為重要，因為這正是台灣棒球榮耀的開端。