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▲棒協理事長辜仲諒擁抱中華隊總教練曾豪駒感謝他帶領中華隊勇奪金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024年世界12強棒球賽，中華隊以4：0完封日本，成功奪下隊史首座世界冠軍，也是台灣棒球史上第一次打敗全職業日本隊，寫下歷史新頁。然而，中華棒協理事長辜仲諒先前一段發言卻引發外界熱議，辜仲諒曾說過台灣打擊「三流」，但他賽後澄清，這句話並非出自他本人，而是源於世界棒壘球總會（WBSC）的評價。辜仲諒在賽後針對「台灣打擊三流」一說做出回應，他回憶道：「台灣守備一流，打擊三流，今年打擊一定要進步。這不是我講的，是WBSC大會跟我講的，所以我們要知道哪裡強。」辜董進一步表示，正視問題正是台灣進步的關鍵，「我們不要鴕鳥心態，報喜不報憂，什麼都不講。我們打擊不好，就努力嘛。」辜仲諒強調，正視弱點不是為了貶低球隊，「不要怕講，不要怕人家看不起，人家看不起，我們就拚給他們看。」中華隊在本屆賽事中，先後擊敗南韓、日本、美國等世界排名在前的強權，用實力回應外界質疑，證明了台灣棒球的進步與成長。