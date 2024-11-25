2024年世界12強棒球賽，中華隊以4：0完封日本，成功奪下隊史首座世界冠軍，也是台灣棒球史上第一次打敗全職業日本隊，寫下歷史新頁。然而，中華棒協理事長辜仲諒先前一段發言卻引發外界熱議，辜仲諒曾說過台灣打擊「三流」，但他賽後澄清，這句話並非出自他本人，而是源於世界棒壘球總會（WBSC）的評價。
辜仲諒特別澄清爭議 用實力回應質疑
辜仲諒在賽後針對「台灣打擊三流」一說做出回應，他回憶道：「台灣守備一流，打擊三流，今年打擊一定要進步。這不是我講的，是WBSC大會跟我講的，所以我們要知道哪裡強。」
辜董進一步表示，正視問題正是台灣進步的關鍵，「我們不要鴕鳥心態，報喜不報憂，什麼都不講。我們打擊不好，就努力嘛。」
辜仲諒強調，正視弱點不是為了貶低球隊，「不要怕講，不要怕人家看不起，人家看不起，我們就拚給他們看。」中華隊在本屆賽事中，先後擊敗南韓、日本、美國等世界排名在前的強權，用實力回應外界質疑，證明了台灣棒球的進步與成長。
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辜仲諒在賽後針對「台灣打擊三流」一說做出回應，他回憶道：「台灣守備一流，打擊三流，今年打擊一定要進步。這不是我講的，是WBSC大會跟我講的，所以我們要知道哪裡強。」
辜董進一步表示，正視問題正是台灣進步的關鍵，「我們不要鴕鳥心態，報喜不報憂，什麼都不講。我們打擊不好，就努力嘛。」
辜仲諒強調，正視弱點不是為了貶低球隊，「不要怕講，不要怕人家看不起，人家看不起，我們就拚給他們看。」中華隊在本屆賽事中，先後擊敗南韓、日本、美國等世界排名在前的強權，用實力回應外界質疑，證明了台灣棒球的進步與成長。
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