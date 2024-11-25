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▲其中1名在寮國喝到摻甲醇的雞尾酒而喪命的澳洲女遊客。（圖／翻攝自臉書）

寮國首都萬象以北約130公里的觀光小鎮萬榮（Vang Vieng），近日接連發生觀光客喝到摻入甲醇的假酒而中毒，不幸身亡的案例，截至目前已造成6死，有外媒形容這是「國際醜聞」，不少赴當地旅遊的外國觀光客現在堅持只喝瓶罐裝飲料。根據《BBC》報導，自從傳出6名遊客疑似甲醇中毒身亡後，萬榮鎮已成為國際醜聞的中心。這個以水上活動聞名的小鎮，遊客們經常會玩到一半短暫上岸，在河畔酒吧「喝兩杯」後，再跳回水中繼續玩，但現在有英國遊客告訴《BBC》，她們打算放棄這些活動，也不想喝當地的伏特加。報導提到，受訪的英國遊客剛從越南抵達寮國，此時遊客甲醇中毒死亡的消息正在全世界傳開；雖然在越南時，也有很多提供免費飲品的娛樂場合，但現在她們不打算碰寮國當地的飲料，堅持只喝瓶裝或罐裝啤酒：「我們只是從來沒有想過這一點，你會假設他們給你的東西是安全的...我們不會再冒險了，這裡很多人也有同樣的感覺。」6位死者都是去寮國旅遊的背包客，包括2位丹麥人、1位美國人、1位英國人和2位澳洲人。報導形容，許多年輕的西方背包客去寮國並不是鎖定五星級的旅遊體驗，而是為了友善、隨心所欲的放鬆氛圍。儘管假酒事件確實打擊當地的觀光業，但也有外國遊客表示，不打算取消旅遊計劃：「每個人都在說同樣的話，『不要喝烈酒』，所以人們都很小心，我認為現在反而挺安全的，因為所有酒吧都處於緊繃狀態，沒有人想坐牢」、「我已經來這裡一週了，我可以告訴你，這裡的人絕對是我們在整個東南亞遇到最友善的人，所以無論發生什麼，我都不認為是心懷惡意而做的。」