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▲中華隊隊長陳傑憲在本屆世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王4項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲▼蔡依珊錄下連勝文哭著唱中華奧會會旗歌的畫面，不過該動態已經刪除。（圖／蔡依珊IG）

▲蔡依珊分享中華隊摘下12強賽桂冠的歷史性一刻。（圖／蔡依珊IG）

2024年世界12強棒球冠軍賽，中華隊昨（24）日以4:0完封強敵日本隊，終結對手長達27年的連勝紀錄，也是我國睽違32在國際一級賽事抗日成功，此役締造多項新紀錄，「台灣隊長」陳傑憲抱走冠軍金盃當場大哭，氣氛催淚。台灣勇奪12強賽總冠軍，國民黨副主席連勝文在家看電視跟著中華隊唱國旗歌，全程哽咽流淚，老婆蔡依珊大聲歡呼，夫妻情緒激動。中華隊奪下台灣百年棒球史上第一座冠軍獎盃，賽後頒獎儀式，我國國旗歌（中華奧會會旗歌）響徹偌大的東京巨蛋，紅豆食府千金、知名食品品牌創意總監蔡依珊在IG上傳一則限時動態，老公連勝文站在客廳看電視轉播「四爺」陳傑憲正在領唱國旗歌，連勝文噙著淚、以哭腔一字一句跟著中華隊英雄高歌，整個人激動到前後走動，音調不停顫抖。影片最末，連勝文唱完國旗歌後，大力為中華隊鼓掌，掌鏡的蔡依珊爆出高聲歡呼，夫妻倆喜不自勝，飼養的法鬥愛犬「憨憨」則不停咬著連勝文手上的玩具，畫面有些逗趣。此前，陳傑憲約晚間9點左右擊出一支價值連城的三分砲，帶著中華隊奪下冠軍，蔡依珊隨即分享陳傑憲抱著隊友高國輝痛哭的轉播截圖，附上喜孜孜的表情符號，慶祝中華拿下勝利。