中華隊12強拿冠軍，全台灣過了興奮的一夜！本周也要打起精神上班，首波大陸冷氣團周三襲台，正好咖啡冠軍優惠喝起來！慶祝中華隊棒球奪金，7-11、全家、萊爾富等4大超商都有咖啡買一送一，星巴克、西雅圖也是5折狂賀，開工咖啡優惠一文掌握。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月25日至11月26日
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）至11月25日
📍APP｜11月18日至11月27日
◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯風味指定熱飲11杯410元，5.7折（原價65元、特價37元）
活動品項包含：好時可可／皇家伯爵拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／贅沢八女抹茶拿鐵
📍APP｜11月22日至11月30日
◾濃萃拿鐵／濃萃美式買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅／一顆檸檬青買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買11杯送5杯，6.9折（原價60元、特價41元）
◾好時經典可可任選買11送5，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買11送5，6.9折（原價100元、特價69元）
📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯美式2杯送90點，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯濃萃美式2杯送100點，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式2杯送200點，5折（原價100元、特價50元）
以上1點等於1元， 可兌換CITY系列指定大杯美式
🟡全家便利商店
📍APP｜11月25日10:00至23:59
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍APP優惠趣｜11月25日10:00開搶
◾午后時光重乳草莓奶茶買1送1，5折（原價38元、特價19元）
◾義美桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜11月25日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡萊爾富
📍門市｜11月25日至11月30日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾特大杯冰茶系列買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯奶茶系列買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾指定樂法茶飲650ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
🟡OK便利商店
📍門市｜即日起至11月28日
◾紫蘇茶39元，7.1折（原價55元）
◾百草甘茶39元，7.1折（原價55元）
🟡星巴克
感謝英雄，有你真棒 ! 11月25日至11月26日舉辦「好友分享日」，期間11:00至20:00到全台星巴克門市，買兩杯大杯以上相同飲料買1送1。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡西雅圖極品咖啡
11月25日至11月27日門市寄杯限定，美式咖啡／拿鐵限同品項，皆享買10送10，每人限購一組。可加入《西雅圖極品咖啡》官方LINE@帳號（ID搜尋 @baristacoffee），點選下方選單 「寄杯優惠」，至門市結帳購買。
🟡美廉社
即日起至11月27日期間，所有大杯咖啡同品項買1送1。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜11月25日至11月26日
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）至11月25日
📍APP｜11月18日至11月27日
◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯風味指定熱飲11杯410元，5.7折（原價65元、特價37元）
活動品項包含：好時可可／皇家伯爵拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／贅沢八女抹茶拿鐵
📍APP｜11月22日至11月30日
◾濃萃拿鐵／濃萃美式買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅／一顆檸檬青買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買11杯送5杯，6.9折（原價60元、特價41元）
◾好時經典可可任選買11送5，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買11送5，6.9折（原價100元、特價69元）
📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯美式2杯送90點，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯濃萃美式2杯送100點，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式2杯送200點，5折（原價100元、特價50元）
以上1點等於1元， 可兌換CITY系列指定大杯美式
🟡全家便利商店
📍APP｜11月25日10:00至23:59
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍APP優惠趣｜11月25日10:00開搶
◾午后時光重乳草莓奶茶買1送1，5折（原價38元、特價19元）
◾義美桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜11月25日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡萊爾富
📍門市｜11月25日至11月30日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾特大杯冰茶系列買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯奶茶系列買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾指定樂法茶飲650ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
🟡OK便利商店
📍門市｜即日起至11月28日
◾紫蘇茶39元，7.1折（原價55元）
◾百草甘茶39元，7.1折（原價55元）
🟡星巴克
感謝英雄，有你真棒 ! 11月25日至11月26日舉辦「好友分享日」，期間11:00至20:00到全台星巴克門市，買兩杯大杯以上相同飲料買1送1。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡西雅圖極品咖啡
11月25日至11月27日門市寄杯限定，美式咖啡／拿鐵限同品項，皆享買10送10，每人限購一組。可加入《西雅圖極品咖啡》官方LINE@帳號（ID搜尋 @baristacoffee），點選下方選單 「寄杯優惠」，至門市結帳購買。
🟡美廉社
即日起至11月27日期間，所有大杯咖啡同品項買1送1。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買