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中國近年消費型態有所轉變，許多人花錢不再大手大腳，年輕人也對奢侈品失去興趣，甚至開始提倡所謂的佛系、簡約生活，背後重要原因之一，主要出自對中國經濟下行、就業環境不佳的無奈。隨著冬天來臨，有中媒報導稱，當地許多年輕人選擇不購置新的冬衣，而是花幾百元「翻新」舊的羽絨服，聲稱這樣穿得暖、性價比也高。根據《澎湃新聞》報導，天氣變冷，以上海為例，近幾日致電服裝店鋪、詢問羽絨服翻新的市民明顯增多，帶著舊羽絨衣前去翻新的年輕人也變多了，相比一件動輒數千人民幣的全新羽絨外套，花幾百元把2件舊羽絨衣翻新成一件極厚的羽絨服，似乎是更明智的選擇，也讓不少人直呼「真香」、「不肉痛」。報導聲稱，許多市民覺得，10幾、20年前的羽絨服，絨子用料反而更紮實，有羽絨服翻新店鋪的老闆透露：「拆了這麼多羽絨服，絨子的好壞我們一摸就知道，現在發現反而是十幾二十年前的羽絨服拆出來，羽絨的質量很好。這兩天店裡的業務相比前陣子多出不少，有一半是來翻新羽絨服，一半則是將舊羽絨服拆開，改成羽絨被。」報導提到，過往羽絨外套翻新，其中一個主要缺點在於款式不夠好看，現在年輕人去翻新舊衣的越來越多，店裡也會盡量準備一些更時尚的款式，還能按照尺寸量身訂做。1名上海賈姓居民就表示，近期打算去東北旅遊，他把自己的2件舊羽絨服改造成一件超厚的，只花400元人民幣：「零下20多得穿特厚、特防風的羽絨服，我去商場一看，極寒系列的羽絨服價格都在兩三千，太貴了，相比之下，翻新羽絨服性價比太高了！」