我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，獲得最有價值球員MVP的殊榮。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊隊長陳傑憲在台日大戰開轟，幫助中華隊拿下該場比賽勝利，賽後落淚發表感言。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024世界棒球12強賽在24日晚間「台日大戰」之後劃下完美句點，中華隊以4:0完封日本隊，拿下台灣棒球史上首座國際賽冠軍，全國上下一起狂歡嘶吼！《NOWnews》也特別整理本屆12強的全明星隊以及個人獎項名單、戰績，提供球迷一文看懂！世界棒壘球總會（WBSC）在冠軍賽結束後，公布本屆12強的全明星隊，，以下是WBSC公布12強個人獎項、全明星隊選手名單以及戰績：先發投手：希爾（Rich Hill）/美國後援投手：摩斯蓋達（Oddanier Mosqueda）/委內瑞拉捕手：坂倉將吾/日本一壘手：小培瑞茲（Carlos J. Pérez）/委內瑞拉二壘手：小園海斗/日本三壘手：蕭爾（Matt Shaw）/美國游擊手：葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）/荷蘭外野手：辛普森（Chandler Simpson）/美國📍外野手：森下翔太/日本指定打擊：瓦德（Ryan Ward）美國防禦率王：希爾（Rich Hill）/美國/防禦率0.00投手勝率王：井上溫大/日本/3勝0敗📍最佳打點王：蕭爾（Matt Shaw）/美國/14分打點全壘打王：瓦德（Ryan Ward）/美國/5轟盜壘王：辛普森（Chandler Simpson）/美國/9盜得分王：森下翔太/日本/13分得分陳傑憲在奪冠之後邊被採訪邊落淚表示：「，請繼續愛我們，請支持我們，我們一起努力著，很感謝這個團隊，讓世界看見台灣」陳傑憲坦言，沒有想過能夠擊敗日本隊寫下歷史，「要感謝的人太多了，只能說我們真的做到了！」陳傑憲感性感謝家人以及太太的陪伴，，陳傑憲也情緒激動的說：「我想謝謝我天上的爸媽，你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」陳傑憲表示在籌備賽事的過程中壓力很大，「台灣要跟世界各國對抗，有很大挑戰性，告訴隊友，不用把目標放多遠，只要一步一步走就好，只能說，謝謝台灣隊長陳傑憲帶領隊友打出漂亮的一仗！所有球員及教練團都是台灣的驕傲。