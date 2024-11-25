2024世界棒球12強賽在24日晚間「台日大戰」之後劃下完美句點，中華隊以4:0完封日本隊，拿下台灣棒球史上首座國際賽冠軍，全國上下一起狂歡嘶吼！而中華隊「台灣隊長」陳傑憲不僅獲得MVP，在官方公布個人獎項名單中，陳傑憲還掃下打擊王、最佳外野手、最佳防守球員，一共在本屆12強賽獲得4座個人獎，實在非常厲害！《NOWnews》也特別整理本屆12強的全明星隊以及個人獎項名單、戰績，提供球迷一文看懂！
WBSC公布12強個人獎項、全明星隊！陳傑憲掃下4座獎項
世界棒壘球總會（WBSC）在冠軍賽結束後，公布本屆12強的全明星隊，中華隊僅有陳傑憲入選最佳外野手，另外在個人獎項的部分，陳傑憲則還拿下打擊王、最佳防守球員以及最有價值球員MVP的殊榮，以下是WBSC公布12強個人獎項、全明星隊選手名單以及戰績：
🟡2024世界棒球12強賽全明星隊名單
📍先發投手：希爾（Rich Hill）/美國
📍後援投手：摩斯蓋達（Oddanier Mosqueda）/委內瑞拉
📍捕手：坂倉將吾/日本
📍一壘手：小培瑞茲（Carlos J. Pérez）/委內瑞拉
📍二壘手：小園海斗/日本
📍三壘手：蕭爾（Matt Shaw）/美國
📍游擊手：葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）/荷蘭
📍外野手：陳傑憲/中華隊
📍外野手：辛普森（Chandler Simpson）/美國
📍外野手：森下翔太/日本
📍指定打擊：瓦德（Ryan Ward）美國
🟡2024世界棒球12強個人獎項、戰績
📍打擊王：陳傑憲/中華隊/打擊率6成32
📍防禦率王：希爾（Rich Hill）/美國/防禦率0.00
📍投手勝率王：井上溫大/日本/3勝0敗
📍最佳打點王：蕭爾（Matt Shaw）/美國/14分打點
📍全壘打王：瓦德（Ryan Ward）/美國/5轟
📍盜壘王：辛普森（Chandler Simpson）/美國/9盜
📍得分王：森下翔太/日本/13分得分
📍最佳防守球員：陳傑憲/中華隊
📍最有價值球員MVP：陳傑憲/中華隊
台灣隊長陳傑憲領軍奪冠！感動落淚感言超好哭
陳傑憲在奪冠之後邊被採訪邊落淚表示：「我們一路不被看好，被別人笑話，但我們一路走到這裡，透過團隊的力量拿下冠軍，請繼續愛我們，請支持我們，我們一起努力著，很感謝這個團隊，讓世界看見台灣」陳傑憲坦言，沒有想過能夠擊敗日本隊寫下歷史，但賽前就跟隊友說：「我們已經走到現在，有很好的機會要抓住它。」
「要感謝的人太多了，只能說我們真的做到了！」陳傑憲感性感謝家人以及太太的陪伴，雖然中職年度MVP他沒拿下給老婆當生日禮物，但也像老婆甜蜜喊話：「現在這座冠軍獻給妳」，陳傑憲也情緒激動的說：「我想謝謝我天上的爸媽，你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」
陳傑憲表示在籌備賽事的過程中壓力很大，「台灣要跟世界各國對抗，有很大挑戰性，告訴隊友，不用把目標放多遠，只要一步一步走就好，最後能有這麼好的結果真的不可思議，我們創造了歷史、創造了奇蹟，我們相信只要有夢的人你就努力去闖，一定可以的！」只能說，謝謝台灣隊長陳傑憲帶領隊友打出漂亮的一仗！所有球員及教練團都是台灣的驕傲。
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世界棒壘球總會（WBSC）在冠軍賽結束後，公布本屆12強的全明星隊，中華隊僅有陳傑憲入選最佳外野手，另外在個人獎項的部分，陳傑憲則還拿下打擊王、最佳防守球員以及最有價值球員MVP的殊榮，以下是WBSC公布12強個人獎項、全明星隊選手名單以及戰績：
🟡2024世界棒球12強賽全明星隊名單
📍先發投手：希爾（Rich Hill）/美國
📍後援投手：摩斯蓋達（Oddanier Mosqueda）/委內瑞拉
📍捕手：坂倉將吾/日本
📍一壘手：小培瑞茲（Carlos J. Pérez）/委內瑞拉
📍二壘手：小園海斗/日本
📍三壘手：蕭爾（Matt Shaw）/美國
📍游擊手：葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）/荷蘭
📍外野手：陳傑憲/中華隊
📍外野手：辛普森（Chandler Simpson）/美國
📍外野手：森下翔太/日本
📍指定打擊：瓦德（Ryan Ward）美國
🟡2024世界棒球12強個人獎項、戰績
📍打擊王：陳傑憲/中華隊/打擊率6成32
📍防禦率王：希爾（Rich Hill）/美國/防禦率0.00
📍投手勝率王：井上溫大/日本/3勝0敗
📍最佳打點王：蕭爾（Matt Shaw）/美國/14分打點
📍全壘打王：瓦德（Ryan Ward）/美國/5轟
📍盜壘王：辛普森（Chandler Simpson）/美國/9盜
📍得分王：森下翔太/日本/13分得分
📍最佳防守球員：陳傑憲/中華隊
📍最有價值球員MVP：陳傑憲/中華隊
台灣隊長陳傑憲領軍奪冠！感動落淚感言超好哭
陳傑憲在奪冠之後邊被採訪邊落淚表示：「我們一路不被看好，被別人笑話，但我們一路走到這裡，透過團隊的力量拿下冠軍，請繼續愛我們，請支持我們，我們一起努力著，很感謝這個團隊，讓世界看見台灣」陳傑憲坦言，沒有想過能夠擊敗日本隊寫下歷史，但賽前就跟隊友說：「我們已經走到現在，有很好的機會要抓住它。」
「要感謝的人太多了，只能說我們真的做到了！」陳傑憲感性感謝家人以及太太的陪伴，雖然中職年度MVP他沒拿下給老婆當生日禮物，但也像老婆甜蜜喊話：「現在這座冠軍獻給妳」，陳傑憲也情緒激動的說：「我想謝謝我天上的爸媽，你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」
陳傑憲表示在籌備賽事的過程中壓力很大，「台灣要跟世界各國對抗，有很大挑戰性，告訴隊友，不用把目標放多遠，只要一步一步走就好，最後能有這麼好的結果真的不可思議，我們創造了歷史、創造了奇蹟，我們相信只要有夢的人你就努力去闖，一定可以的！」只能說，謝謝台灣隊長陳傑憲帶領隊友打出漂亮的一仗！所有球員及教練團都是台灣的驕傲。
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