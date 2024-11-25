2024世界棒球12強賽在24日晚間「台日大戰」之後劃下完美句點，中華隊以4:0完封日本隊，拿下台灣棒球史上首座國際賽冠軍，全國上下一起狂歡嘶吼！而中華隊「台灣隊長」陳傑憲不僅獲得MVP，在官方公布個人獎項名單中，陳傑憲還掃下打擊王、最佳外野手、最佳防守球員，一共在本屆12強賽獲得4座個人獎，實在非常厲害！《NOWnews》也特別整理本屆12強的全明星隊以及個人獎項名單、戰績，提供球迷一文看懂！

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WBSC公布12強個人獎項、全明星隊！陳傑憲掃下4座獎項

世界棒壘球總會（WBSC）在冠軍賽結束後，公布本屆12強的全明星隊，中華隊僅有陳傑憲入選最佳外野手，另外在個人獎項的部分，陳傑憲則還拿下打擊王、最佳防守球員以及最有價值球員MVP的殊榮，以下是WBSC公布12強個人獎項、全明星隊選手名單以及戰績：

🟡2024世界棒球12強賽全明星隊名單

📍先發投手：希爾（Rich Hill）/美國
📍後援投手：摩斯蓋達（Oddanier Mosqueda）/委內瑞拉
📍捕手：坂倉將吾/日本
📍一壘手：小培瑞茲（Carlos J. Pérez）/委內瑞拉
📍二壘手：小園海斗/日本
📍三壘手：蕭爾（Matt Shaw）/美國
📍游擊手：葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）/荷蘭
📍外野手：陳傑憲/中華隊
📍外野手：辛普森（Chandler Simpson）/美國
📍外野手：森下翔太/日本
📍指定打擊：瓦德（Ryan Ward）美國

▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，獲得最有價值球員MVP的殊榮。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
🟡2024世界棒球12強個人獎項、戰績

📍打擊王：陳傑憲/中華隊/打擊率6成32
📍防禦率王：希爾（Rich Hill）/美國/防禦率0.00
📍投手勝率王：井上溫大/日本/3勝0敗
📍最佳打點王：蕭爾（Matt Shaw）/美國/14分打點
📍全壘打王：瓦德（Ryan Ward）/美國/5轟
📍盜壘王：辛普森（Chandler Simpson）/美國/9盜
📍得分王：森下翔太/日本/13分得分
📍最佳防守球員：陳傑憲/中華隊
📍最有價值球員MVP：陳傑憲/中華隊

▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
台灣隊長陳傑憲領軍奪冠！感動落淚感言超好哭

陳傑憲在奪冠之後邊被採訪邊落淚表示：「我們一路不被看好，被別人笑話，但我們一路走到這裡，透過團隊的力量拿下冠軍，請繼續愛我們，請支持我們，我們一起努力著，很感謝這個團隊，讓世界看見台灣」陳傑憲坦言，沒有想過能夠擊敗日本隊寫下歷史，但賽前就跟隊友說：「我們已經走到現在，有很好的機會要抓住它。」

「要感謝的人太多了，只能說我們真的做到了！」陳傑憲感性感謝家人以及太太的陪伴，雖然中職年度MVP他沒拿下給老婆當生日禮物，但也像老婆甜蜜喊話：「現在這座冠軍獻給妳」，陳傑憲也情緒激動的說：「我想謝謝我天上的爸媽，你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊隊長陳傑憲在台日大戰開轟，幫助中華隊拿下該場比賽勝利，賽後落淚發表感言。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
陳傑憲表示在籌備賽事的過程中壓力很大，「台灣要跟世界各國對抗，有很大挑戰性，告訴隊友，不用把目標放多遠，只要一步一步走就好，最後能有這麼好的結果真的不可思議，我們創造了歷史、創造了奇蹟，我們相信只要有夢的人你就努力去闖，一定可以的！」只能說，謝謝台灣隊長陳傑憲帶領隊友打出漂亮的一仗！所有球員及教練團都是台灣的驕傲。


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