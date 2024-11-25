我是廣告 請繼續往下閱讀

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日表示，與俄羅斯的戰爭可能會在明年結束，正等待美國總統當選人川普（Donald Trump）提出解決衝突的計畫。有外媒引述烏克蘭軍方高層消息人士透露，烏軍今年8月發動突襲、奪下俄羅斯庫斯克（Kursk）大片土地後，現在由於俄軍已展開數波反攻，失去逾40%的佔領範圍。根據《路透社》報導，烏克蘭參謀總部消息人士表示，雖然烏軍的8月進攻，讓莫斯科措手不及，但俄國已部署約5.9萬名士兵到庫斯克，坦言：「我們最多曾控制約1376平方公里，如今這範圍當然有所縮減。敵軍反攻攻勢日益增強，現在我們掌控約800平方公里的俄羅斯領土。」烏克蘭攻佔庫斯克的目的，是為阻止俄羅斯在烏克蘭東部、東北部的攻勢，迫使其撤回部分軍力，並增加基輔的談判籌碼。然而，俄羅斯的軍隊仍持續深入烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）方向，包含庫拉霍夫地區（Kurakhove），正以每天200至300公尺的速度推進，並已成功突破部分防線。消息人士並透露，俄羅斯目前約有57.5萬名士兵在烏克蘭作戰，可能增至69萬左右，並重申約有1.1萬名北韓士兵，已抵達庫斯克州支援俄軍，但他們當中多數人尚未完成訓練。