2024世界棒球12強賽在昨24日晚間「台日大戰」冠軍賽後完美落幕，中華隊最後以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新頁、改寫歷史，許多球迷完全不敢相信這是真的！然而在比賽過後，有台灣球迷意外發現，中華隊該場比賽表現非常驚人，投手完美壓制日本打線，防守也是可圈可點，「日本隊整場比賽都沒站上三壘過」，日媒也都發現紛紛報導，日本球迷也感嘆：「我們錯過換人的時機，連三壘都沒能站上，台灣這次表現水準真的很高。」
有球迷在社群平台「Threads」貼文指出「剛剛看日本新聞才發現，日本隊今天冠軍賽竟然連三壘壘包都沒有上過？」、「中華隊這次奪下12強冠軍賽真的是實至名歸，面對強敵日本隊，竟然整場比賽都沒讓他們站上三壘壘包....連日本媒體都在報導。」
貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「真的假的啦？我還真的沒有注意欸....中華隊不要太強欸」、「有！我有注意到，日本轉播還說，第6局到第8局日本連一壘都沒上壘就三人出局」、「欸還真的沒有注意到這個細節，那這樣看起來我們投手真的完美壓制對方打線」、「完全沒注意到這件事，中華隊真的太厲害了！」
日媒報導12強冠軍賽細節！中華隊投手完美封鎖日本打線
在12強冠軍戰比賽結束後，有多家日媒報導相關賽事結果，標題、內容就提到「日本的國際賽27連勝被中斷，且被台灣隊完封敗北」、「戶鄉翔征單局被轟2支全壘打失4分」、「日本隊整場比賽僅有4支安打，並且沒有打者上到三壘過」等，由於中華隊在本場冠軍賽敲出14安，包括2支全壘打，對比日本隊過去預賽、複賽經常大比數贏下比賽，中華隊本場投手表現可以說是完美封鎖日本打線攻勢。
日本球迷也紛紛留言討論表示「我們完全錯過換人的時機，儘管戶鄉已經快到極限，教練卻還是讓他繼續投，難道我們沒有其他投手嗎？」、「在決賽時台灣隊的實力水準真的非常高，而我們在這時還選擇保留投手，這是沒有意義的事情」、「如果是第3局、第4局換人也許我們還有機會，但現在說這些都太晚了，我們的主場連三壘都沒有站上過，台灣隊是非常可敬又有高水準實力的國家。」
戶鄉翔征遭中華隊轟2支全壘打！本人心聲全說了
回顧該場冠軍戰，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局時遭到林家正先轟出陽春炮後，緊接著在同局中華隊一、二壘有跑者時，陳傑憲一記三分砲打出，戶鄉翔征在冠軍賽總投5局被敲7安失4分、奪7次三振、投出2次保送，提前退場。
賽後，戶鄉強忍不甘心說「雖然我覺得球質不錯，但還是被轟出全壘打，這顯示我實力不足，能打進決賽都是靠大家的努力，結果卻是這麼令人懊悔的結局，我會繼續練習，爭取再次入選，我告訴井端監督想要拿下世界第一，結果卻辜負了他，不過我的戰鬥還沒結束，我要把這份悔恨當成動力。」
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貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「真的假的啦？我還真的沒有注意欸....中華隊不要太強欸」、「有！我有注意到，日本轉播還說，第6局到第8局日本連一壘都沒上壘就三人出局」、「欸還真的沒有注意到這個細節，那這樣看起來我們投手真的完美壓制對方打線」、「完全沒注意到這件事，中華隊真的太厲害了！」
日媒報導12強冠軍賽細節！中華隊投手完美封鎖日本打線
在12強冠軍戰比賽結束後，有多家日媒報導相關賽事結果，標題、內容就提到「日本的國際賽27連勝被中斷，且被台灣隊完封敗北」、「戶鄉翔征單局被轟2支全壘打失4分」、「日本隊整場比賽僅有4支安打，並且沒有打者上到三壘過」等，由於中華隊在本場冠軍賽敲出14安，包括2支全壘打，對比日本隊過去預賽、複賽經常大比數贏下比賽，中華隊本場投手表現可以說是完美封鎖日本打線攻勢。
日本球迷也紛紛留言討論表示「我們完全錯過換人的時機，儘管戶鄉已經快到極限，教練卻還是讓他繼續投，難道我們沒有其他投手嗎？」、「在決賽時台灣隊的實力水準真的非常高，而我們在這時還選擇保留投手，這是沒有意義的事情」、「如果是第3局、第4局換人也許我們還有機會，但現在說這些都太晚了，我們的主場連三壘都沒有站上過，台灣隊是非常可敬又有高水準實力的國家。」
戶鄉翔征遭中華隊轟2支全壘打！本人心聲全說了
回顧該場冠軍戰，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局時遭到林家正先轟出陽春炮後，緊接著在同局中華隊一、二壘有跑者時，陳傑憲一記三分砲打出，戶鄉翔征在冠軍賽總投5局被敲7安失4分、奪7次三振、投出2次保送，提前退場。
賽後，戶鄉強忍不甘心說「雖然我覺得球質不錯，但還是被轟出全壘打，這顯示我實力不足，能打進決賽都是靠大家的努力，結果卻是這麼令人懊悔的結局，我會繼續練習，爭取再次入選，我告訴井端監督想要拿下世界第一，結果卻辜負了他，不過我的戰鬥還沒結束，我要把這份悔恨當成動力。」
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