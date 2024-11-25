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▲日本隊在12強冠軍賽以4:0遭到中華隊完封輸掉比賽，有球迷發現該場比賽日本隊打線熄火，不僅全場只有4支安打，甚至連三壘都沒上過。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊隊長陳傑憲在12強冠軍戰，從日本先發投手戶鄉翔征手中擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征，是12強賽冠軍戰日本隊的先發主投，結果在第5局被中華隊林家正、陳傑憲接連開轟。（圖／美聯社／達志影像）

2024世界棒球12強賽在昨24日晚間「台日大戰」冠軍賽後完美落幕，中華隊最後以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新頁、改寫歷史，許多球迷完全不敢相信這是真的！然而在比賽過後，有台灣球迷意外發現，中華隊該場比賽表現非常驚人，，日媒也都發現紛紛報導，有球迷在社群平台「Threads」貼文指出、「中華隊這次奪下12強冠軍賽真的是實至名歸，貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「完全沒注意到這件事，中華隊真的太厲害了！」在12強冠軍戰比賽結束後，有多家日媒報導相關賽事結果，，由於中華隊在本場冠軍賽敲出14安，包括2支全壘打，日本球迷也紛紛留言討論表示「我們完全錯過換人的時機，儘管戶鄉已經快到極限，教練卻還是讓他繼續投，難道我們沒有其他投手嗎？」、回顧該場冠軍戰，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局時遭到林家正先轟出陽春炮後，緊接著在同局中華隊一、二壘有跑者時，陳傑憲一記三分砲打出，賽後，戶鄉強忍不甘心說「，我告訴井端監督想要拿下世界第一，結果卻辜負了他，