2024世界棒球12強賽在昨24日晚間「台日大戰」冠軍賽後完美落幕，中華隊最後以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新頁、改寫歷史，許多球迷完全不敢相信這是真的！然而在比賽過後，有台灣球迷意外發現，中華隊該場比賽表現非常驚人，投手完美壓制日本打線，防守也是可圈可點，「日本隊整場比賽都沒站上三壘過」，日媒也都發現紛紛報導，日本球迷也感嘆：「我們錯過換人的時機，連三壘都沒能站上，台灣這次表現水準真的很高。」

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有球迷在社群平台「Threads」貼文指出「剛剛看日本新聞才發現，日本隊今天冠軍賽竟然連三壘壘包都沒有上過？」、「中華隊這次奪下12強冠軍賽真的是實至名歸，面對強敵日本隊，竟然整場比賽都沒讓他們站上三壘壘包....連日本媒體都在報導。」

▲日本隊在金牌戰輸給中華隊終止在國際賽27連勝的成績，也痛失金牌，球員們在頒獎典禮上都面色凝重。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲日本隊在12強冠軍賽以4:0遭到中華隊完封輸掉比賽，有球迷發現該場比賽日本隊打線熄火，不僅全場只有4支安打，甚至連三壘都沒上過。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「真的假的啦？我還真的沒有注意欸....中華隊不要太強欸」、「有！我有注意到，日本轉播還說，第6局到第8局日本連一壘都沒上壘就三人出局」、「欸還真的沒有注意到這個細節，那這樣看起來我們投手真的完美壓制對方打線」、「完全沒注意到這件事，中華隊真的太厲害了！」

日媒報導12強冠軍賽細節！中華隊投手完美封鎖日本打線

在12強冠軍戰比賽結束後，有多家日媒報導相關賽事結果，標題、內容就提到「日本的國際賽27連勝被中斷，且被台灣隊完封敗北」、「戶鄉翔征單局被轟2支全壘打失4分」、「日本隊整場比賽僅有4支安打，並且沒有打者上到三壘過」等，由於中華隊在本場冠軍賽敲出14安，包括2支全壘打，對比日本隊過去預賽、複賽經常大比數贏下比賽，中華隊本場投手表現可以說是完美封鎖日本打線攻勢。

日本球迷也紛紛留言討論表示「我們完全錯過換人的時機，儘管戶鄉已經快到極限，教練卻還是讓他繼續投，難道我們沒有其他投手嗎？」、「在決賽時台灣隊的實力水準真的非常高，而我們在這時還選擇保留投手，這是沒有意義的事情」、「如果是第3局、第4局換人也許我們還有機會，但現在說這些都太晚了，我們的主場連三壘都沒有站上過，台灣隊是非常可敬又有高水準實力的國家。」

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊隊長陳傑憲在12強冠軍戰，從日本先發投手戶鄉翔征手中擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
戶鄉翔征遭中華隊轟2支全壘打！本人心聲全說了

回顧該場冠軍戰，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局時遭到林家正先轟出陽春炮後，緊接著在同局中華隊一、二壘有跑者時，陳傑憲一記三分砲打出，戶鄉翔征在冠軍賽總投5局被敲7安失4分、奪7次三振、投出2次保送，提前退場。

賽後，戶鄉強忍不甘心說「雖然我覺得球質不錯，但還是被轟出全壘打，這顯示我實力不足，能打進決賽都是靠大家的努力，結果卻是這麼令人懊悔的結局，我會繼續練習，爭取再次入選，我告訴井端監督想要拿下世界第一，結果卻辜負了他，不過我的戰鬥還沒結束，我要把這份悔恨當成動力。」

▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征，將在冠軍戰對中華隊先發主投。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本讀賣巨人王牌戶鄉翔征，是12強賽冠軍戰日本隊的先發主投，結果在第5局被中華隊林家正、陳傑憲接連開轟。（圖／美聯社／達志影像）

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