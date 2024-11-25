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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任。前立委沈富雄認為，洪申翰的論述亂七八糟，這樣的能力就能當勞動部長？他也點名最適合當勞動部長的是民進黨立委林淑芬。沈富雄24日在節目《TVBS戰情室》表示，洪申翰近年那麼紅，是因為民進黨內傳言他的論述能力很強，可他不認為，反覺得洪申翰的論述亂七八糟，講一些有的沒有的，但是最後會稍微碰到一點，他質疑，這樣的能力就可以當勞動部長？沈富雄認為，林淑芬是最合適當勞動部長的人選，因為林淑芬能力強、基層經營夠，對勞動議題太了解，但是民進黨裡面不管是院或是府，大家都怕林淑芬。不過沈富雄也說，若讓林淑芬當了勞動部長也很麻煩，可能會死纏爛打，但說起話來卻很有道理，所以比給國民黨人當還更麻煩。