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▲世界棒球12強中華隊隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒爽發7000萬獎金，出手相當大方！（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊12強28位選手經歷兩週的賽程最終登頂奪冠，將獲得豐厚的國光獎金、官方獎金池及辜仲諒加碼獎金。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024世界棒球12強國光獎金破3億元啦！中華隊在24日晚間與日本隊進行12強冠軍戰，最終以4:0完封奪冠，改寫台灣棒球歷史新頁，許多人也好奇這樣冠軍每位球員可以領到多少錢？是否可以像奧運一樣採取月領的模式來領取獎金？預賽每場勝利1000萬元，總計勝4場共4000萬元；：冠軍150萬美元（約4887萬台幣）各縣市規定加碼獎金不同，，其他縣市選手還待宣布。，但獲得奧運金銀銅牌的選手，可以選擇按月領取，，創下台灣棒球史上最高紀錄，，讓更多人關注棒球、讓更多人喜歡棒球，讓世界看到台灣棒球。如果以個人來講，且以現有宣布的加碼獎金的縣市來看，像是設籍在台中市的投手陳冠偉，就能多獲得70萬元獎金；以下是這次中華隊12強賽28位豪華陣容名單，讓我們一起感謝他們的付出！HERO！HITO！冠軍中華隊！📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。