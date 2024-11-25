2024世界棒球12強國光獎金破3億元啦！中華隊在24日晚間與日本隊進行12強冠軍戰，最終以4:0完封奪冠，改寫台灣棒球歷史新頁，許多人也好奇這樣冠軍每位球員可以領到多少錢？是否可以像奧運一樣採取月領的模式來領取獎金？《NOWnews》特別整理本屆世界棒球12強，中華隊球員的名單、領取獎金金額、獎金來源以及不能月領原因，讓民眾一文看懂！
中華隊12強獎金衝破3億元！四大獎金來源一次看
然而本屆世界棒球12強的主要獎金來源一共有四項，包括「國光獎章獎金」、「棒協理事長辜仲諒加碼獎金」、「WBSC世界棒球12強獎金池」以及「各縣市政府加碼獎金」， 前三項團體獎金來源，加總起來總共就超過3億元！以下是獎金來源各項明細：
📍棒協理事長辜仲諒加碼獎金：預賽每場勝利1000萬元，總計勝4場共4000萬元；奪冠加碼3000萬元共7000萬元
📍國光獎章獎金：冠軍選手每人700萬台幣，28位選手共計1.96億台幣
📍WBSC官方獎金池：冠軍150萬美元（約4887萬台幣）
📍各縣市政府加碼獎金：各縣市規定加碼獎金不同，台中市冠軍加碼70萬、新北市及台北市加碼10%獎金等，其他縣市選手還待宣布。
中華隊12強獎金可以比照奧運「月領」嗎？
根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法修正條文」指出，獎金應該一次請領，但獲得奧運金銀銅牌的選手，可以選擇按月領取，不過12強棒球賽並非奧運一等一級賽事，且規定中「未滿20歲，應按月領取」，但本屆中華隊年紀最小的是21歲的林昱珉，已經超過年紀，因此中華隊的英雄們沒有人符合國光獎金可以按月領取的條件。
中華隊12強可以領錢的球員有誰？分別獎金是多少？
如果按照目前的團體獎金總額來看，這次中華隊的28位英雄每個人可以進帳大約1100萬台幣，創下台灣棒球史上最高紀錄，這筆獎金不僅是對選手拼盡全力的回報，更象徵台灣棒球新時代的開啟，讓更多人關注棒球、讓更多人喜歡棒球，讓世界看到台灣棒球。
如果以個人來講，且以現有宣布的加碼獎金的縣市來看，像是設籍在台中市的投手陳冠偉，就能多獲得70萬元獎金；而設籍新北市的林昱珉、吳俊偉、陳冠宇、林家正、岳東華、潘傑楷、邱智呈、陳晨威等8位選手、設籍台北市的張奕、朱育賢、江坤宇、曾頌恩等人，則可能可以再多拿約110萬的獎金。以下是這次中華隊12強賽28位豪華陣容名單，讓我們一起感謝他們的付出！HERO！HITO！冠軍中華隊！
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
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然而本屆世界棒球12強的主要獎金來源一共有四項，包括「國光獎章獎金」、「棒協理事長辜仲諒加碼獎金」、「WBSC世界棒球12強獎金池」以及「各縣市政府加碼獎金」， 前三項團體獎金來源，加總起來總共就超過3億元！以下是獎金來源各項明細：
📍棒協理事長辜仲諒加碼獎金：預賽每場勝利1000萬元，總計勝4場共4000萬元；奪冠加碼3000萬元共7000萬元
📍國光獎章獎金：冠軍選手每人700萬台幣，28位選手共計1.96億台幣
📍WBSC官方獎金池：冠軍150萬美元（約4887萬台幣）
📍各縣市政府加碼獎金：各縣市規定加碼獎金不同，台中市冠軍加碼70萬、新北市及台北市加碼10%獎金等，其他縣市選手還待宣布。
中華隊12強獎金可以比照奧運「月領」嗎？
根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法修正條文」指出，獎金應該一次請領，但獲得奧運金銀銅牌的選手，可以選擇按月領取，不過12強棒球賽並非奧運一等一級賽事，且規定中「未滿20歲，應按月領取」，但本屆中華隊年紀最小的是21歲的林昱珉，已經超過年紀，因此中華隊的英雄們沒有人符合國光獎金可以按月領取的條件。
中華隊12強可以領錢的球員有誰？分別獎金是多少？
如果按照目前的團體獎金總額來看，這次中華隊的28位英雄每個人可以進帳大約1100萬台幣，創下台灣棒球史上最高紀錄，這筆獎金不僅是對選手拼盡全力的回報，更象徵台灣棒球新時代的開啟，讓更多人關注棒球、讓更多人喜歡棒球，讓世界看到台灣棒球。
如果以個人來講，且以現有宣布的加碼獎金的縣市來看，像是設籍在台中市的投手陳冠偉，就能多獲得70萬元獎金；而設籍新北市的林昱珉、吳俊偉、陳冠宇、林家正、岳東華、潘傑楷、邱智呈、陳晨威等8位選手、設籍台北市的張奕、朱育賢、江坤宇、曾頌恩等人，則可能可以再多拿約110萬的獎金。以下是這次中華隊12強賽28位豪華陣容名單，讓我們一起感謝他們的付出！HERO！HITO！冠軍中華隊！
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
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