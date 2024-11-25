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「川普2.0」的內閣人事提名工作，已經在23日全數完成，其中雖然不乏爭議人物，但在共和黨將掌國會多數的情況下，外界普遍認為川普的人事任命不會有太大問題。不過也有外媒提醒，出於部分職位的重要性之高，可能會迫使共和黨人在效不效忠川普之間做選擇，比如是否同意由《福斯新聞》節目主持人赫格斯（Pete Hegseth）擔任國防部長一職，即是一例。根據《國會山報》報導，儘管有從軍的經驗，但赫格斯從未執掌過任何較大型的政府機構，他入主五角大廈，不只能力跟資歷受到懷疑，他涉及性侵醜聞也是一個關鍵，有幾位共和黨籍參議員對川普的提名表現較為冷淡，而上週原司法部長提名人、前佛州共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）提名失敗一事也表明，即使明年共和黨會在參眾兩院均佔多數，川普政府也可能無法不顧一切，只讓自己屬意的人選入閣。報導指出，有6名共和黨籍的聯邦參議員，可能會是赫格斯能否入閣的關鍵，分別是：愛荷華州參議員恩斯特（Joni Ernst）、阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、北達科他州參議員克萊默（Kevin Cramer）、緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）、肯塔基州參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）、猶他州參議員約柯蒂斯（John Curtis）。報導聲稱，這6人中，有的對性侵醜聞非常敏感，會希望在調查清楚前，暫緩赫格斯出任國防部長一事；也有人屬於共和黨的溫和派，本身不支持川普、也沒有把票投給他，甚至與他關係不佳；還有人就是稍早反對蓋茲被提名為司法部長的人員之一，反對赫格斯似乎也不奇怪。《CNN》則分析，儘管許多共和黨籍參議員，都與赫格斯相識多年，但畢竟他被提名的是國防部長一職，他們不得不以全新的眼光，審視赫格斯及其觀點，確保他真能勝任，尤其他缺乏管理政府部門的經驗，議員們可能他會懷疑，他是否有能力領導像五角大廈這樣龐大的實體。