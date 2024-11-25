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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任，立委的缺則由民進黨政策會執行長王義川遞補。不少綠營人士紛紛發文恭喜王義川和洪申翰，臉書粉專「政客爽」忍不住怒批，公務員的犧牲竟成了綠色政客搶奪官位的機會。勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，原勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨不分區立委洪申翰轉任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川也將遞補立委，前進國會。對此，民進黨發言人吳崢在Threads上恭喜王義川，並喊「搶救王義川成功了！」除了吳崢之外，還有不少綠營人士發文祝賀，包括民進黨立委王定宇、民進黨桃園市議員黃瓊慧、民進黨台北市議員林延鳳、民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜。對此，臉書粉專「政客爽」直言，「你以為只有吳崢慶祝嗎？那就錯了，是一群人的狂歡！」他指出，民進黨民代爭相發文恭賀王義川跟洪申翰，好像過年一樣熱鬧，這證實了，民進黨從頭到尾在乎的不是這位公務員，是「派系鬥爭」的重要時刻，「換人當勞動部長、讓想要的人升任不分區立委，這才是重點。這樣不幸的事件只會持續發生，而那些事件反而成為了綠色政客搶奪官位的機會。」