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▲只要和中華隊教練、球員「完全同名」，就能享六福村免費進場。（圖／世界十二強棒球錦標賽粉專）

▲11月29日使用悠遊卡付費，搭貓空纜車半價。（圖／台北捷運公司提供）

▲美麗華摩天輪11月25日至12月1日免費搭乘。（圖／取自美麗華百樂園臉書）

▲劍湖山世界11月25日至12月1日買一送一，兩人同行999元。（圖／業者提供）

▲中華隊拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，11月26日在新北耶誕城舉辦「台灣英雄見面會」。（圖／記者葉政勳攝）

狂賀中華隊12強賽4:0完封日本、拿下世界冠軍，歷史性的一刻必須重磅優惠！中華隊拿金牌，不只台北市、新北市運動中心、游泳池免費，六福村、兒童新樂園、美麗華摩天輪、劍湖山世界都有免費入場或買一送一好康，《NOWnews》整理冠軍優惠一次看。11月25日至2025年1月1日期間，只要姓名和2024年12強賽中華隊的教練、球員「完全同名」，就能享免費進場。遊客姓名包含「中、華、台、灣、棒、球、英、雄、金、牌」，對中任1字門票599元、對中任2字門票499元。11月29日周五限定，貓空纜車使用悠遊卡付費享半價，兒童新樂園當天入場門票免費。慶祝中華隊擊敗日本拿金牌，原先平日150元、假日200元的摩天輪，11月25日至12月1日皆可免費搭乘，營運時間為周一到周日13:00至22:00。賀中華隊世界第一，11月25日至12月1日限時七天，樂園門票買1送1，兩人同行999元。◼️台北市運動中心11月26日至12月2日期間，游泳池、體適能區域單次入場免費。◼️U-Sport自11月26日至11月30日入場加碼送，每日可獲100U幣。◼️台北市青年局自11月25日至12月2日，直排輪場每時段75元（原價150元）；攀岩場平日400元（原價500元）、假日500元（原價600元）；B2至9F其餘場地使用費半價。◼️體適能中心11月25日至12月1日免費。（新莊、淡水、三重、中和、板橋、泰山、樹林、永和、汐止、鶯歌、林口、五股、新店、板樹體育館、泰山體育館）◼️游泳池11月25日至12月1日免費。（新莊、淡水、三重、中和、板橋、泰山、樹林、永和、汐止、林口、五股、新店）◼️新北歡樂耶誕城舉辦「台灣英雄見面會」，中華隊教練、選手等7名，將在11月26日晚間7時現身新北耶誕城，目前確定出席：打擊教練高國輝、王牌投手林昱珉、張奕、莊昕諺、江國豪、戴培峰、潘傑楷等人。