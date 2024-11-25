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中華隊在昨（25）日第三屆世界棒球12強冠軍戰對上日本隊，中華隊靠著林家正的陽春砲以及陳傑憲的三分砲，加上投手群接力完封，終場以4：0擊敗日本，拿下中華隊史首個一級國際賽冠軍，也終結日本隊在國際賽27連勝的紀錄，在比賽結束後，中華隊依照慣例在投手丘圍成一圈向球迷致謝，這個動作也讓日本網友相當感動，並盛讚中華隊是最好的對手。「台日冠軍戰」9局下半，林凱威在9局下半一人出局面對栗原陵矢，讓他擊出一壘方向飛球，一壘手朱育賢接殺後，回頭踩一壘完成雙殺，最終以4：0擊敗日本隊，中華隊也衝出休息室慶祝，不少選手都落下英雄淚，短暫的慶祝過後，中華隊在投手丘圍成一圈向在場球迷鞠躬致意。日本網友在賽後，在社交媒體上也盛讚中華隊是最好的對手，不論輸贏都會向球迷鞠躬致意，在場上非常有禮貌，給人留下很好的印象，也有不少日本網友也祝賀中華隊拿下冠軍。日媒《Full-Count》在報導中也提到，賽後投手丘圍圈和球迷致意，是中華隊的傳統，雖然結果對於日本隊來說是悔恨的，但中華隊在比賽後表現出來的行為，讓日本球迷相當感動。