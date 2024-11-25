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中華隊在24日晚間與日本隊進行12強冠軍戰，最終以4:0完封奪冠，改寫台灣棒球歷史新頁，中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒先前允諾預賽每場勝利1000萬元，總計勝4場共4000萬元，奪冠又加碼3000萬元，共7000萬元。不過，民進黨立委郭國文卻喊話辜仲諒，加碼獎金至一億元，臉書粉專「政客爽」傻眼表示，「郭國文你自己不出錢，叫辜仲諒出一億，別人的錢等於你的錢是嗎？」網友也紛紛留言砲轟郭國文。郭國文24日晚間在臉書發文，「世界第一，獎金一億請辜董加碼再加碼！看完比賽後，國文認為辜仲諒辜董應該再加碼選手獎金，湊滿一億給這些台灣英雄！今年的台灣隊，創造新的歷史。從賽前不被看好，到闖進4強讓大家刮目相看，最後再跌破大家眼鏡，打敗連27勝的日本拿下世界冠軍！這麼精彩的冠軍賽，只給7000萬獎金不夠啦！應該再加碼3000萬，這樣加上闖進4強的獎金，剛好可以湊1億。」貼文曝光後，網友紛紛留言砲轟「笑死，平常也沒看你貢獻什麼，人家得冠軍來蹭就算了，還要人家加碼？」、「民進黨沒人來制止這傢伙嗎？不要丟臉了」、「叫人家加碼？你貴為國會議員，怎麼不自己當個表率先加碼個一千萬就好」、「委員3000萬你出啊！連辜董也要蹭！太誇張了！」粉專「政客爽」也發文狠酸，「笑死，奇文共賞，郭國文你自己不出錢，叫辜仲諒出一億，別人的錢等於你的錢是嗎？還七千萬不夠勒，你以為人人都鄭文燦哦，家裡找得到幾百萬現金。怎麼不叫職棒會長蔡其昌出一億？」