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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長的謝宜容遭免職，原勞動部長何佩珊請辭獲准。前立委沈富雄認為，謝宜容一輩子在當公務員，如今算是「完蛋了」。沈富雄24日在節目《TVBS戰情室》表示，霸凌是在精神層面上讓受害者難過，且逃不掉，是慢性不停的折磨。他也提及過去MeToo案火熱時期，當時所有潛在冰山底下的案子都浮上來，可最後定罪的人不多，而此次的霸凌案與當時的MeToo有很多地方相似。至於領導風格，沈富雄指出，上級對下級嚴苛，讓下級受不了的案子很多，但若沒有人死掉就沒事，可一旦有人死掉，當然有事。沈富雄說，自己不是幫謝宜容講話，而謝宜容這一輩子在當公務員，如今算是完蛋了，但在某種成分，其實也算她倒楣。沈富雄也提醒，各級單位要查察單位裡有沒有扛下所有工作，早上5點到辦公室、晚上11點回家，沒有半句怨言的員工，若是一想不開，就「走了」，如果有就要特別給予精神輔導。