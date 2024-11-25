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▲世界棒球12強中華隊領隊兼中職會長蔡其昌（中）被球迷公認是本屆賽事「隱藏功臣」。（圖／記者葉政勳攝）

▲領隊兼中職會長蔡其昌任期將至，不少球迷希望蔡其昌能夠連任成功，封他是「史上最強中職會長」。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，中職會長蔡其昌（黑衣中）在背後的大力支持也功不可沒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024世界棒球12強賽中華隊在24日晚間打出漂亮的一戰，冠軍賽對上日本武士隊毫無保留，最終以4:0完封奪下冠軍，這同時也是台灣在國際棒球賽上首座冠軍，成功翻開棒球歷史新頁。然而在賽後，肯定有不少球迷會討論誰表現好、誰又是其奪冠功臣，球迷在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「隊長陳傑憲都親自感謝他了，可以知道他也為賽事付出多少。」事實上，蔡其昌在2021年時打破過去由泛藍背景人士出任中職會長的慣例，即便競選台中市長失利，但投身在自己熱愛的棒球上，蔡其昌不僅出錢也出力，，如今中華隊終於如願奪下這等了32年的國際賽冠軍，蔡其昌被球迷公認是中華隊奪冠「隱藏功臣」。而在台日大戰中華隊奪冠之後，陳傑憲也在賽後訪問尾聲提到：甚至賽後大合照時，蔡其昌也在聽到陳傑憲的感謝後，在社群平台發文表示「剛剛聽到傑憲隊長的感謝，會長想說的是，，他們提供前線的戰士們最好的支援，會長如果有做不夠好的地方，還請大家多多見諒」。