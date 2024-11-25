2024世界棒球12強賽中華隊在24日晚間打出漂亮的一戰，冠軍賽對上日本武士隊毫無保留，最終以4:0完封奪下冠軍，這同時也是台灣在國際棒球賽上首座冠軍，成功翻開棒球歷史新頁。然而在賽後，肯定有不少球迷會討論誰表現好、誰又是其奪冠功臣，就有網友表示「麻煩大家給蔡其昌一個掌聲好嗎？說他是這次中華隊的隱藏功臣一點都不為過」，貼文獲得廣大迴響。
球迷在社群平台「Threads」貼文指出「我們能不能給蔡其昌一個掌聲？他這次帶領中職團隊，全力支援這次12強的組訓，讓台灣對最終能拿到總冠軍，說他跟中職團隊是隱形功臣，一點都不為過吧？」
貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「真的要給蔡總機一個超大的掌聲！做事給力有效率，史上最強會長，支持連任啦！」、「蔡其昌真的是努力希望台灣棒球好，看做事效率就知道，難怪台灣會得冠軍！」、「超認同！蔡其昌真的是隱藏功臣之一，沒有他這麼支援中華隊，根本沒能有這成績」、「隊長陳傑憲都親自感謝他了，可以知道他也為賽事付出多少。」
蔡其昌接任中職會長！球迷狂讚「隱藏功臣」求連任
事實上，蔡其昌在2021年時打破過去由泛藍背景人士出任中職會長的慣例，即便競選台中市長失利，但投身在自己熱愛的棒球上，蔡其昌不僅出錢也出力，在這次12強賽擔任領隊兼中職會長的蔡其昌除了場場坐在觀眾席為中華隊加油，也爭取到許多資源挹注，連回到立法院質詢，也不忘要求交通部協調中華隊的回程航班。
蔡其昌在帶領今年中華隊組訓時，首度隨隊加入運動營養、運動心理等元素，體育署也全力支援，挹注4100萬的經費，就要當中華隊最強後盾，如今中華隊終於如願奪下這等了32年的國際賽冠軍，蔡其昌被球迷公認是中華隊奪冠「隱藏功臣」。不過根據規定，中職會長一次任期3年，可連任一次，不少球迷都希望蔡其昌可以連任，繼續為台灣棒球創造優良的打球環境、推廣棒球。
陳傑憲賽後也感謝蔡其昌！蔡總機被封「中職史上最強會長」
而在台日大戰中華隊奪冠之後，陳傑憲也在賽後訪問尾聲提到：「我真的很謝謝蔡其昌會長，然後還有一些長官，在台灣的時候，給我們很好的資源，給我們很大的支援，一直相信著我們，然後一步一步陪我們走到最後。」甚至賽後大合照時，球員們也邀請蔡其昌站在C位，顯見蔡其昌與球員的好交情。
蔡其昌也在聽到陳傑憲的感謝後，在社群平台發文表示「剛剛聽到傑憲隊長的感謝，會長想說的是，我只是幫忙搭舞台的人，舞台上真正的主角是教練球員，還有我們所有幕後團隊，會長也希望藉由大家的雙手，謝謝我們Team Taiwan這群強大的後勤、防護、情蒐團隊，他們提供前線的戰士們最好的支援，會長如果有做不夠好的地方，還請大家多多見諒」。
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貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「真的要給蔡總機一個超大的掌聲！做事給力有效率，史上最強會長，支持連任啦！」、「蔡其昌真的是努力希望台灣棒球好，看做事效率就知道，難怪台灣會得冠軍！」、「超認同！蔡其昌真的是隱藏功臣之一，沒有他這麼支援中華隊，根本沒能有這成績」、「隊長陳傑憲都親自感謝他了，可以知道他也為賽事付出多少。」
蔡其昌接任中職會長！球迷狂讚「隱藏功臣」求連任
事實上，蔡其昌在2021年時打破過去由泛藍背景人士出任中職會長的慣例，即便競選台中市長失利，但投身在自己熱愛的棒球上，蔡其昌不僅出錢也出力，在這次12強賽擔任領隊兼中職會長的蔡其昌除了場場坐在觀眾席為中華隊加油，也爭取到許多資源挹注，連回到立法院質詢，也不忘要求交通部協調中華隊的回程航班。
蔡其昌在帶領今年中華隊組訓時，首度隨隊加入運動營養、運動心理等元素，體育署也全力支援，挹注4100萬的經費，就要當中華隊最強後盾，如今中華隊終於如願奪下這等了32年的國際賽冠軍，蔡其昌被球迷公認是中華隊奪冠「隱藏功臣」。不過根據規定，中職會長一次任期3年，可連任一次，不少球迷都希望蔡其昌可以連任，繼續為台灣棒球創造優良的打球環境、推廣棒球。
陳傑憲賽後也感謝蔡其昌！蔡總機被封「中職史上最強會長」
而在台日大戰中華隊奪冠之後，陳傑憲也在賽後訪問尾聲提到：「我真的很謝謝蔡其昌會長，然後還有一些長官，在台灣的時候，給我們很好的資源，給我們很大的支援，一直相信著我們，然後一步一步陪我們走到最後。」甚至賽後大合照時，球員們也邀請蔡其昌站在C位，顯見蔡其昌與球員的好交情。
蔡其昌也在聽到陳傑憲的感謝後，在社群平台發文表示「剛剛聽到傑憲隊長的感謝，會長想說的是，我只是幫忙搭舞台的人，舞台上真正的主角是教練球員，還有我們所有幕後團隊，會長也希望藉由大家的雙手，謝謝我們Team Taiwan這群強大的後勤、防護、情蒐團隊，他們提供前線的戰士們最好的支援，會長如果有做不夠好的地方，還請大家多多見諒」。
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