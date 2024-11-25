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▲中華隊隊長陳傑憲在本次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王4項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲微博有關中華隊在12強賽奪冠的畫面，不見青天白日紅國旗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊昨（24）日在12強棒球冠軍戰以4:0壓倒性完封強敵日本隊，拿下2024年世界12強棒球錦標賽總冠軍，同時寫下多項新紀錄，對岸討論度雖然熱烈，但關鍵字似乎被封鎖，只有「棒球」2字短暫出現在微博熱搜，不久後消失，大陸網友普遍讚賞台灣國手的表現：「台灣的棒球確實厲害！」台灣勇奪12強賽總冠軍，終結日本27年的連勝紀錄，也是中華隊睽違32年在國際一級賽事抗日成功，「台灣隊長」陳傑憲和隊友喜極而泣的畫面在微博瘋傳，不過避掉滿場飄揚的中華民國國旗，只有部分比賽和選手興奮相擁的片段。對於中華隊摘下世界12強棒球賽桂冠，許多大陸人留言激賞：「這事是真的挺牛逼的」、「四爺（陳傑憲）整個系列賽就離譜」、「給中華台北隊點讚喝采，中午多吃一碗飯」、「該恭喜，就恭喜呀！台灣的棒球確實厲害」、「升國旗，奏國歌」、「恭喜中國台北」、「該祝賀祝賀」、「恭喜中華隊奪得冠軍！」