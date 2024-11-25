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中國近年陸續出現不少網路奇特現象，許多人為了蹭流量，會絞盡腦汁構思，甚至出現在特別的場所打卡、直播。近期中國社交媒小紅書，就湧現大批自稱到聯合國「開會」、「演講」、「領獎」的網紅，看上去似乎十分厲害。不過有當地媒體審視後發現，這些人其實都是參加了付費觀光行程，在當局允許的情況下拍攝，隨後以「聯合國名媛」、「到聯合國領個獎」、「到聯合國開個會」、「到聯合國演講」等文字為標題發文，其實一點也不特殊。根據《星島日報》報導，這些網紅之前發的都是各種旅遊、唱歌、玩樂的影片，近期卻接連發布與聯合國相關的貼文，照片看上去都是在差不多的背景拍的，文案也相當類似，清一色都是穿著白色或黑色套裝，在聯合國總部大樓各國旗桿下拍照，在會議室演講，再吃個聯合國午餐。有的網紅在影片中，還會自稱是受邀參加美國總統的就職典禮、私人宴會等等，並宣稱自己參與了國際難民、全球氣候變遷、女性和兒童保護等主題的會議，與他們平常遊山玩水的影片風格大相逕庭。不過調查後發現，這些人所謂的在聯合國開會、領獎，都只是付費拍照打卡的旅遊套餐而已，在聯合國官網就可以預訂，不只有專門的導遊講解，也能簡單取景拍攝所謂的演講照片、影片。報導直言，這種現象反映「聯合國名媛」的虛榮心態膨脹，精心包裝自己的身分，其實只是用錢買來能稍微驚艷朋友圈的行徑：「花點小錢，隨便買個獎狀，拿回來就是金字招牌。」