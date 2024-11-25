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美股22日主要指數大多收漲，台北股市今（25）日在電金傳齊功下，早盤上漲超過200點，最高漲至23129點；台積電上漲10元至1050元。美股22日道瓊指數上漲426.16點，或0.97%，收44296.51點；那斯達克指數上漲31.23點，或0.16%，收19003.65點；標普500指數上漲20.63點，或0.35%，收5969.34點；費城半導體指數下跌7.26點，或0.15%，收4955.80點。台股今以22996點開出，早盤上漲超過200點，最高漲至23129點；權值王台積電上漲10元至1050元。輝達執行長黃仁勳上週法說會再開金口，除了點名台積電外，也感謝京元電、鴻海、日月光、廣達、緯穎等5台廠，今股價表現持續亮眼，其中，緯穎早盤漲逾4%，鴻海、廣達上漲超過2％，京元電、日月光漲約1%內。台股早盤除玻璃、航運族群臉綠外，其餘類股皆漲，機器人、BBU備原電池概念走強、IC設計族群跌深補漲，網通族群、矽光子也亮眼。