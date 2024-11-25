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▲世界棒球12強中華隊教練團成員王建民（左起）、高志綱、陳江和、曾豪駒、張建銘、林岳平、彭政閔、高國輝一起打造出歷史上最強的中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

這次中華隊在12強賽奪冠，這是隊史在「三大賽」奧運、經典賽和12強賽的首冠，達成前輩們未能完成的目標，在看轉播時的，老一輩國手洪一中和黃忠義都感動到說不出話來，而王建民和彭政閔也都落淚，開心國家隊後輩們能幫自己完成這個夢想。「其實我們每次都差一步。這一次我們終於達到了。」賽後彭政閔感性地如此說道，他說：「非常開心，謝謝這些小朋友幫我們達成夢想，我們做到了，我們繼續努力。」而王建民則是表示：「以前沒有完成的，他們這一次完成了。」2013年經典賽對日本，他是先發投手，中華隊在領先大半時間的情況下，最終以3：4被逆轉，但這一次中華隊4：0戰勝日本，拿下冠軍。洪一中和黃忠義在NOWnews的《野球名人房》上收看整場比賽，奪冠那一刻「東哥」黃忠義感到到熱淚盈眶，說不出話來，而洪一中也說：「當然是不容易啦，這次中華隊的表現真的是——我剛剛也講過不是說100分、是120分。」他點評道，過去國際賽上，我們面對日本通常都只靠單一發全壘打得分，但這次我們可以靠密集的安打跟全壘打來得分，這就是打擊這一環最大的突破。投手方面，也是近乎完美演出，點名牛棚教練王建民、投手教練林岳平，在調度跟換投時機上幾乎是完美，無可挑剔，最後評價道：「沒有什麼瑕疵所以才會造就這一次中華隊。」