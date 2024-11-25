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▲徐展元指出，曾豪駒一定有過人之處，才可以帶領中華隊走向勝利。（圖／記者葉政勳攝）

▲徐展元提到曾豪駒18歲參與青棒賽時，曾被稱讚是「強打少年」清原和博再現。（圖／取自徐展元臉書）

中華隊昨（24）日在世界12強棒球冠軍賽以4比0擊敗日本，奪下首座世界冠軍，為台灣棒球史寫下輝煌的一頁。熱血主播徐展元在臉書發文表示，這次能夠奪冠還要感謝「龍貓」總教練曾豪駒，向他致上無比的尊敬與推崇，還說這是很多名頭教練都達不到的成就。徐展元說，要給總教練「龍貓」曾豪駒致上無比的尊敬與推崇，他才44歲，雖然選手時代沒有輝煌紀錄，一般民眾也叫不出他的名字，但曾豪駒在教練的領域，一定有「獨到的過人之處」，才能帶領中華隊贏得世界12強棒球錦標賽冠軍，登上巔峰！徐展元提到，過去曾豪駒（舊名曾恆彰）18歲就讀台北體院五專部時，參加1998年第三屆金龍旗青棒賽，對戰南港高工，單局雙響砲，終場22比1，五局提前獲勝，「當時我驚呆了！轉播中直呼曾豪駒是『強打少年』清原和博再現！之後我遇到他提及此事，他很謙虛地說，強打與少年都是過去式」。徐展元指出，2020年曾豪駒41歲就成為樂天桃猿職棒隊總教練，一帶就是4年，2022、2023連續兩年打進冠軍戰，但未能奪冠，今年變成二軍總教練。「如今曾豪駒達成過往許多『名教頭』無法企及的榮耀，名列史冊，值得給予無比的肯定」。