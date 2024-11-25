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本屆12強賽事，中華隊擊敗日本拿下冠軍舉國歡騰，對此民進黨立委郭國文發文希望棒協理事長辜仲諒將獎金從7000萬元加碼至1億，此番言論卻遭網友炎上，對此國民黨議員游淑慧表示，張口就是要人給1億，粗俗粗魯又粗暴，事後稱「去年金控大賺，加碼不是不合理」，若是如此，崇越科技去年營收492億元，今年預計突破550億元，「問下經濟部長郭智輝要不要捐一億共襄盛舉？」別假借中華隊冠軍殊榮，來給自己蹭面子，「立委這樣的水準，嚇死人也笑死人」。對於郭國文呼籲辜仲諒將獎金加碼至1億遭炎上，游淑慧表示，張口就是要人家給1億，粗俗粗魯又粗暴，郭國文慷他人之慨，要求加碼獎金，結果此言一出反被網友洗臉，「自己不出錢，卻去拱別人加碼，不會覺得丟臉嗎？」誰知道還要強凹「去年金控大賺，加碼不是不合理」。游淑慧說，崇越科技去年營收492億元，今年預計突破550億元，反問郭國文要不要問下經濟部長郭智輝，是否也捐個1億共襄盛舉？部長應該會回說「公司賺錢干你什麼事？」游淑慧說，中信金控賺錢，台灣的金控也不只有中信金，郭國文是立委，何不要求公股銀行跟著加碼？辜仲諒出多少，各公股銀行各自跟一半。而坦白說，中信金是民間且上市公司，大賺也應該回歸到員工、回歸到股東股民們、回到社會公益，公司的錢也不是辜仲諒可以隨便運用；為什麼郭國文覺得他可以指揮民間公司的盈餘用途？游淑慧表示，張口就來，平時沒少做？批別假借中華隊冠軍殊榮，來給自己蹭面子，立委有這樣的水準，嚇死人也笑死人，可怕的是，最後辜仲諒可能還照做，「大家就知道，企業主們有多怕執政者」。