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男生也有可能會被性騷擾或性侵，一名中國男稱在泰國清邁旅遊時被性侵，報警後警方前往按摩店調查。該名男子表示，他第一時間報警並就醫體檢，而中國駐清邁總領館也證實有一名中國男遊客就相關事件求助大使館，該遊客在當地報警並體檢後已返回中國。綜合外國媒體報導，一名中國男子與家人在清邁一家按摩店按摩時，被按摩師安排單獨服務。「我迷迷糊糊想睡過去的時候，突然發現他坐在我身上，我就驚跳起來把他推開了。」男子稱，他當時「懵了」，事發後報警並要求就醫體檢，但因語言不通，當地警方僅就涉事店家單方說法進行記錄；並且與店家協商時，店家多次推責，最後僅支付體檢和藥物費用。該網友向《南方都市報》提供的錄音顯示，一人稱其代表店方進行協商，並表示店方已在事發當天盡力承擔責任，包括花了5小時前往醫院並支付相關費用，但對於該店店員是否涉及性侵一事，則稱需要警方確認。中國駐清邁總領館工作人員向《南方都市報》證實，確實有一名中國男遊客就相關事件求助大使館，具體案情需詢問泰國當地警方。「他報警和體檢了。我們去了解了，也和他說可以提供翻譯和律師，但他著急回國。」這起事件引發社群平台的討論，許多網友表示：「好男人出門也要保護自己，畢竟現在好男人、好女人太珍貴了！」和「現在不只是女生出門要保護好自己，男生也是一樣」。