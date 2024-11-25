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在中國經濟持續下滑、美中對立加劇、川普將重返白宮對中國大幅增加關稅的背景下，國際企業紛紛撤離中國，另擇生產基地。美國知名金融公司發布最新研究顯示，世界頂級公司加快將生產和業務移出中國的腳步，近7成企業證實正將生產從中國轉移出去，不過首選目的地並非美國，而是南亞。根據美國之音報導，美國全球策略顧問公司「貝恩資本（Bain and Company）」進行研究，訪問166名企業執行長CEO和營運長COO。這些企業主管表示，正在將生產從中國轉移出去的公司佔比69%，比起2022年的55%高出14個百分點。調查發現，這些公司離開中國後，前往的目的地前五名分別為印度次大陸（南亞）、美國和加拿大、東南亞、西歐和拉丁美洲。赴南亞的公司佔39%，去美加的公司佔16%，去東南亞的公司佔11%，去西歐的公司佔10%，去拉丁美洲地區的公司佔8%。調查報告指出，有越來越多公司正在將生產和業務回流至本國或至鄰國。此外，調查還發現，會讓供應鏈轉移至距離市場更近地點的企業高管的比例今年高達81%，比2022年的63%有了大幅增加。貝恩資本將企業遷出中國的趨勢歸因於地緣政治不確定性的增加和成本上升。不過報告也指出，調查對象中，39%是美國公司，對於這些公司來說，2022年美國國會通過的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act）是推動業務回流的另一個因素。調查報告認為，美國大幅提高對中國進口商品關稅稅率的可能性將對中國這個世界第二大經濟體造成新的嚴重打擊。中國經濟隨著房地產市場崩盤和債務危機陷入了通貨緊縮的困境，尤其是在最近兩年裡更為加劇，這也造成大量工廠的倒閉和企業投資持續縮減，同時也造成失業人數的急劇攀升和消費開支的嚴重萎縮。最突出的就是中國過剩產能問題日趨嚴重，引發越來越多的國家的抵制。