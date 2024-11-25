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▲文佳菲宣布當媽，兒子的爸是鄭雨盛。（圖／Moon Gabi IG）

▲51歲鄭雨盛堅持不結婚，會跟文佳菲一起撫養兒子。（圖／Artist Company IG）

鄭雨盛未婚當爸，兒子已在3月悄悄出生，老婆是35歲的辣模文佳菲（Moon Gabi），但2人確定不結婚，所以才會公開生子的消息。根據媒體報導，鄭雨盛跟文佳菲是在2022年認識、交往，女生去年6月發現懷孕，把消息告知鄭雨盛後，對方表示願意負責，兒子今年3月出生，消息昨（24）日被公開，但曝光之前，女方一直很想結婚，只是鄭雨盛不肯，彼此產生矛盾，所以才決定公開這「未婚生子」的消息，至少確定孩子有生父的存在。文佳菲在22日35歲生日當天發文表示：「這個消息來得非常突然，我毫無準備，因此與其盡情享受懷孕的喜悅與祝福，我選擇在家人的祝福下，安靜度過大部分懷孕時光。這樣的選擇完全是為了即將出生的孩子。」她還表示：「我心中總認為，為了守護某些珍貴的事物，必須將它們深藏起來。」並接著說：「作為母親，我真心希望能給孩子一個充滿愛與幸福的健康人生。我希望我的孩子能看到我曾經目睹的那個光明且美麗的世界，為此我認為自己必須勇敢起來。未來可能會遇到很多人，也會面對許多問題，但希望能夠藉由公開我的故事，讓我的內心稍微輕鬆一些。」其實文佳菲在2020年就鮮少公開亮相，過了近4年的引退生活，這次突如其來公開未婚生子，孩子的爸還是影帝鄭雨盛，外界對於這波操作感到震驚不已。至於兩人是否真的因結婚問題產生衝突，目前官方未給予正面回應，但兩人最終確定「不會結婚」，將作為父親、母親的角色，各自為孩子提供最好的成長環境，鄭雨盛公司表示：「目前正在就孩子的撫養方式進行最佳方向的討論，作為父親，他將對孩子盡全力負責。」鄭雨盛今年51歲，與《魷魚遊戲》的李政宰一起創立經紀公司「Artist Company」，旗下藝人包含金鍾洙、申正根、P.O、廉晶雅、朴素丹、林智妍、高我星、金惠奫等大咖。他也是南韓超知名的影帝，代表作包含電視劇《雅典娜》、《跟我說愛我》、電影《戀人絮語》、《愛無間》，特別是2004年跟孫藝真主演的《我腦海中的橡皮擦》，締造256萬觀影人次，相當受台、日歡迎。他今年也拍了大片《12.12：首爾之春》，將跟同部作品的黃晸珉，以及《找死凶宅》李聖旻、《絕地逃生》李帝勳、《破墓》崔岷植等超實力派演員搶影帝，鄭雨盛表示確定出席不逃避，屆時台上的發言備受關注。