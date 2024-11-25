入秋首波冷氣團本週真的要來了！中央氣象署今（25）日清晨觀測，本島縣市最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的攝氏16度，今天把握最後的好天氣，明天起鋒面南下，北部、宜蘭地區首先轉冷，接著週三大陸冷氣團接力南下，全台各地氣溫都會偏冷！《NOWnews》特別整理冷氣團最新動態，包括最低溫時間、可能出現10度低溫地點以及回暖時機，讓民眾一文快速掌握本週天氣！
把握本週最後好天氣！明天開始鋒面南下北部先轉冷
中央氣象署表示，今天東北季風減弱，台灣附近環境為偏東風，各地氣溫明顯比過去幾天回升，不過基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，東部、東南部及金門、馬祖有零星短暫雨，西半部及澎湖地區為多雲到晴，早晚溫差偏大。
氣象署提到，氣溫方面，台灣各地低溫約18至22度，白天高溫北部及東半部約25度至27度，中南部可達28度左右。不過民眾可要把握本週最後好天氣，因為從明（26）日開始，鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部以及東半部轉有局部短暫雨，北台灣明顯變冷，中南部白天舒適、早晚微冷。
週三入秋首波冷氣團來了！最低溫時間、10度低溫出現地區一次看
台灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」貼文表示，從週三下半天開始入秋首波冷氣團來襲，水氣減少溫度開始下降，週四、週五夜晚到清晨，輻射冷卻效應會更明顯，屆時北部、東北部地區最低溫12至14度，花東地區最低溫14至16度，中南部最低溫也降到13至16度。
而氣象專家賈新興也預估，這波冷氣團的最低溫時間應該會出現在週四深夜至週五清晨，台北站低溫有接近或者低於12度的機會，其中苗栗以北空曠地區及花東縱谷則有接近10度上下的機率。民眾的冬衣可要先拿出來預備好了！
首波冷氣團影響一整週！回暖時間點出爐
不過值得慶幸的是，這波大陸冷氣團屬於乾冷的情況，民眾至少外出騎車不會又濕又冷煩心，至於會影響到什麼時候？氣象署表示，從週六至週日冷氣團就會開始減弱，但早晚溫差非常大，清晨夜晚還是有輻射冷卻效應，北部和東北部地區有機會出現12度至13度低溫，白天日出之後，溫度回升到22度，中南部回溫到26度。
氣象署也預估12月會有第2波大陸冷氣團來襲，現在平均5天至7天就有一波冷空氣來報到，因為屬於後期預報，冷空氣的強度都有待觀察，時序即將進入冬天，民眾也要隨時關注最新天氣預報囉！
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中央氣象署表示，今天東北季風減弱，台灣附近環境為偏東風，各地氣溫明顯比過去幾天回升，不過基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，東部、東南部及金門、馬祖有零星短暫雨，西半部及澎湖地區為多雲到晴，早晚溫差偏大。
氣象署提到，氣溫方面，台灣各地低溫約18至22度，白天高溫北部及東半部約25度至27度，中南部可達28度左右。不過民眾可要把握本週最後好天氣，因為從明（26）日開始，鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部以及東半部轉有局部短暫雨，北台灣明顯變冷，中南部白天舒適、早晚微冷。
週三入秋首波冷氣團來了！最低溫時間、10度低溫出現地區一次看
台灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」貼文表示，從週三下半天開始入秋首波冷氣團來襲，水氣減少溫度開始下降，週四、週五夜晚到清晨，輻射冷卻效應會更明顯，屆時北部、東北部地區最低溫12至14度，花東地區最低溫14至16度，中南部最低溫也降到13至16度。
而氣象專家賈新興也預估，這波冷氣團的最低溫時間應該會出現在週四深夜至週五清晨，台北站低溫有接近或者低於12度的機會，其中苗栗以北空曠地區及花東縱谷則有接近10度上下的機率。民眾的冬衣可要先拿出來預備好了！
首波冷氣團影響一整週！回暖時間點出爐
不過值得慶幸的是，這波大陸冷氣團屬於乾冷的情況，民眾至少外出騎車不會又濕又冷煩心，至於會影響到什麼時候？氣象署表示，從週六至週日冷氣團就會開始減弱，但早晚溫差非常大，清晨夜晚還是有輻射冷卻效應，北部和東北部地區有機會出現12度至13度低溫，白天日出之後，溫度回升到22度，中南部回溫到26度。
氣象署也預估12月會有第2波大陸冷氣團來襲，現在平均5天至7天就有一波冷空氣來報到，因為屬於後期預報，冷空氣的強度都有待觀察，時序即將進入冬天，民眾也要隨時關注最新天氣預報囉！