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▲今天東北季風減弱，全台白天高溫，北部及東半部約25度至27度，中南部可達28度左右。（圖／記者陳明中攝）

▲入秋首波冷氣團週三來襲，將一路影響到周日，最新冷氣團影響時程一圖看。（圖/中央氣象署）

▲入秋首波冷氣團在本週三來襲，週四至週五清晨是最冷時刻，民眾要注意低溫，冬衣趕緊拿出來穿！（示意圖／NOWnews資料圖片）

入秋首波冷氣團本週真的要來了！中央氣象署今（25）日清晨觀測，本島縣市最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的攝氏16度，今天把握最後的好天氣，明天起鋒面南下，北部、宜蘭地區首先轉冷，接著週三大陸冷氣團接力南下，全台各地氣溫都會偏冷！中央氣象署表示，，不過基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，東部、東南部及金門、馬祖有零星短暫雨，西半部及澎湖地區為多雲到晴，早晚溫差偏大。氣象署提到，氣溫方面，台灣各地低溫約18至22度，白天高溫北部及東半部約25度至27度，中南部可達28度左右。台灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」貼文表示，從週三下半天開始入秋首波冷氣團來襲，水氣減少溫度開始下降，而氣象專家賈新興也預估，民眾的冬衣可要先拿出來預備好了！不過值得慶幸的是，，至於會影響到什麼時候？氣象署表示，氣象署也預估12月會有第2波大陸冷氣團來襲，現在平均5天至7天就有一波冷空氣來報到