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▲好市多黑五首日一早金飾、大家電吸引不少人下單。（圖／記者周淑萍攝）

▲好市多黑五LG清淨機、伊萊克斯清淨除濕機價差有2000~3000元吸引不少人下單。（圖／記者周淑萍攝）

好市多黑色購物節今（25）日首日登場，活動將連續一週推出超過500款折價商品。《NOWnews》記者直擊內湖好市多，賣場早9點營業，8點半現場聚集約20位顧客，大約9點目測已經有超過百位。頭香的李小姐透露大約7點初就來排隊，低調表示「只是來逛逛」，進店後率先抵達鑽石金飾區，點了幾樣商品下單，經記者詢問，簡單回應是買給小孩、長輩的禮物。黑五購物節指標性的店家就是美式賣場好市多，今（25）日為黑五購物節首日，預計會持續到12月1日。好市多臉書日前發文表示，「超過500個優惠品項，省下金額近100萬。」《NOWnews》記者實際在開門前抵達，早上8點30分前可能因為地下室停車尚未開放，因此排隊人潮僅約20位，快到9點，排隊人潮較為明顯，目測有將近百位排隊民眾。一早7點多前來排隊的李小姐低調表示「只是來逛逛」，沒有特定想買的商品，但一開門後就直接抵達「金飾區」，下單了幾樣商品，但不願透露買了哪些，只分享是幫家中的孫子和長輩買的禮物。排隊在前20名的周小姐則提到，平常每個月就會到好市多採買2~3次，每年黑五都會首日來逛逛，以前曾在黑五檔期買過DYSON吸塵器，當時價差相較市價有逼近萬元，讓她覺得非常划算，這次有看到一台8000多元的電視覺得價格還不錯，所以來看看，但沒有一定想買的商品。另外，家住附近的林小姐提到覺得這幾年黑五吸引力好像不太夠，今天就是來看看有沒有特別便宜的商品。記者實際在賣場走一圈，一開門聚集最多人潮的地方就是大家電和金飾區。其中鑽石金飾區下單情況頗為踴躍，似乎開門前就看準了商品價差，不到10分鐘就看到不少人已經拿了提貨單離開。大家電的部分，還會看到不少民眾在比較商品、了解規格。另外，在櫃檯前發現結帳清淨機、除濕機、行李箱的人頗為踴躍，還有民眾開心分享買了LG清淨機，覺得比外面便宜了3000多元感到很划算。