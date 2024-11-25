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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任。前立委沈富雄過去在節目上時經常和洪申翰同台，如今他開玩笑說自己應該要被人恭喜，因為此後洪申翰不會再坐在自己旁邊了。沈富雄24日在節目《TVBS戰情室》表示，雖然洪申翰被任命為勞動部長，王義川因而遞補立委的缺，不過他不同意「是為了讓王遞補，才把洪任命為勞長」的觀點，他認為絕對不是這個原因，「大家不要倒果為因」。沈富雄續指，以往洪申翰若與他在節目上同台，一定都是坐在他旁邊，有傳聞指出他不喜歡洪，他表示這完全是鬼話。至於洪申翰23日在臉書發文提到，接下部長是個挑戰大、不能失敗的任務，不用說恭喜，沈富雄則開玩笑表示自己需要被恭喜，因為此後洪再也不會坐在自己的旁邊了。