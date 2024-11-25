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2024世界棒球12強中華隊昨（25）日以4：0擊敗日本隊，拿下本屆12強冠軍，也終結日本隊在國際賽27連勝的紀錄，賽後中華隊投手江國豪在場邊與朋友通話，全程剛好被《TVBS》直播捕捉，江國豪和朋友說他要贊助手套給辰己涼介練投手，朋友卻回他說：「你們富邦要先練投手。」紛紛引來台灣網友留言笑稱：「迴力鏢打到自己！」辰己涼介在12強冠軍戰前，放話如果輸給中華隊，下賽季就要棄打從投，在不敵中華隊後，辰己涼介在賽後訪問時表示自己明天就會開始練球、練打，為下賽季做準備，等同於收回「棄打從投」一說。江國豪在賽後也和朋友開玩笑要贊助手套給辰己涼介，沒想到朋友卻一針見血的回應，「富邦要先練投手」讓江國豪只能苦笑，江國豪的朋友也在「Threads」上，表示當下自己不知道有攝影機在旁邊，只是在跟江國豪開玩笑，大家當笑話笑一下就好。江國豪本次入選中華隊名單，起初不被球迷看好，但他在本屆賽會投6.1局僅失1分，對日本合計5.1局沒丟分，防禦率僅1.42，被日本媒體稱為「萬能右腕」賽後他也感性發文，「感謝大家，我們做到了，這一切都不在我們都夢裡，但在不看好的情況下，我們秉持著一場一場拿下，讓我們走到今天，謝謝大家謝謝自己。永遠只有相信自己，壯大自我，我們才可以一一突破，真的很開心很感動，我的隊友都是神隊友，我們世界第一啦！」