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▲陳傑憲老婆綺綺也成為關注焦點。（圖／翻攝自Hailey IG）

台灣英雄回來了！中華隊稍早搭乘的CI105航班已抵台，本屆世界12強賽代表隊由總教練曾豪駒領軍，台灣隊長陳傑憲單手抱著兒子出現，帥氣模樣讓「陳太太」再度被帥暈，而桃園機場裡裡外外全都擠滿了接機的官員、粉絲，陳傑憲回歸隊伍，將兒子交給老婆綺綺，為了確保他們的安全，親自護送，不斷喊著，「讓我老婆先走。」班機一抵台，總教練曾豪駒率先步出班機，接著是台灣隊長陳傑憲，他身穿西裝戴著黃色墨鏡，單手抱兒展現帥度，接著是一系列的合照環節，陳傑憲也歸隊將兒子交給老婆照顧，由於第二航廈外面擠滿了球迷，還有人拿球給他簽名，陳傑憲也擔心沒辦法照顧好妻兒，出聲要人先護送老婆和小孩，要球迷先耐心等候，「等我一下，我要讓我老婆先走，讓我老婆和兒子先走，不好意思。」不斷地重複這句話，並將她們帶到安全的地方。昨（24）日晚間中華隊以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新歷史，回顧昨晚的精彩瞬間，日本隊先發投手戶鄉翔征在第5局時遭到林家正先轟出陽春炮後，緊接著在同局中華隊一、二壘有跑者時，陳傑憲擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0拿下2024世界棒球12強賽冠軍。回顧到本屆12強陣容是在10月初公布，當時一共28位選手一字排開，有球迷在PTT討論開酸「現在退票還來得及嗎？」、「這個陣容基本上涼一半了吧」等語，沒想到中華隊從小組預賽就豪取4勝晉級複賽，又在複賽超級循環賽打敗美國，在冠軍賽中以4:0完封日本。而台灣隊長陳傑憲也在賽後感動落淚，表示：「這座冠軍是個奇蹟，相信只要有夢就努力去闖，一定可以。」