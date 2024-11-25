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2024年世界棒球12強賽在昨天落幕，以冠軍畫下美好句點。對此，國民黨立委洪孟楷喊話，規劃成立的運動發展部，一定要思考建立一座「台灣運動紀念館」，把歷史上國際性的重要賽事紀念相關物品都能夠做完整，且有紀念意義的保存。中華隊昨天在東京巨蛋上演奇蹟一戰，以4：0完封日本隊，終結世界第一勁旅的國際賽27連勝，收下留名台灣棒壇的世界12強大賽冠軍。對於中華隊奪冠，洪孟楷表示，辦場盛大的中華英雄遊行吧，讓青天白日滿地紅再次飄揚在街道中，讓英雄們能親自接受全國國人的歡呼跟喝采。洪孟楷也說，明年的世界棒球經典資格賽，請以此冠軍陣容為班底，這是驕傲跟默契的延伸。洪孟楷也提到，規劃成立的運動發展部，一定要思考建立一座台灣運動紀念館。把歷史上國際性的重要賽事紀念相關物品都能夠做完整，且有紀念意義的保存。包括奧運的金牌、12強的冠軍，讓未來的所有台灣人都記得每一次在國際大賽上的風光時刻。