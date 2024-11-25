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▲鄭雨盛以《12.12：首爾之春》入圍本屆《青龍電影獎》最佳男主角。（圖／Naver《12.12：首爾之春》電影劇照）

鄭雨盛的兒子8個月了！他毫無畏懼「不娶文佳菲（Moon Gabi）」爭議，確定出席29日的第45屆《青龍電影獎》，屆時上台的感言勢必受到關注。鄭雨盛和文佳菲是在2022年認識並交往，女生去年6月發現懷孕，鄭雨盛得知後表示願意負責，兒子今年3月出生，消息昨（24）日被公開，但曝光之前，女方一直很想結婚，只是鄭雨盛不肯，彼此產生矛盾，所以才決定公開這「未婚生子」的消息，至少確定孩子有生父的存在，目前他們也沒結婚打算，將作為父母的角色，各自為孩子提供最好的成長環境，鄭雨盛公司表示：「目前正在就孩子的撫養方式進行最佳方向的討論，作為父親，他將對孩子盡全力負責。」未婚當爸的消息公開後，鄭雨盛也將露面，出席4天後的《青龍電影獎》頒獎典禮，公司Artist Company證實並表示：「鄭雨盛將按照計劃於29日出席青龍電影獎。」這是他被爆出當爸爸的消息後，首次公開露面。鄭雨盛主演大片《12.12：首爾之春》入圍本屆《青龍電影獎》最佳男主角，將跟同部作品的黃晸珉，以及《找死凶宅》李聖旻、《絕地逃生》李帝勳、《破墓》崔岷植等超實力派演員搶影帝，如今鄭雨盛確定出席不逃避，屆時台上的發言備受關注。鄭雨盛今年51歲，與《魷魚遊戲》的李政宰一起創立經紀公司「Artist Company」，旗下藝人包含金鍾洙、申正根、P.O、廉晶雅、朴素丹、林智妍、高我星、金惠奫等大咖。他也是南韓超知名的影帝，代表作包含電視劇《雅典娜》、《跟我說愛我》、電影《戀人絮語》、《愛無間》，特別是2004年跟孫藝真主演的《我腦海中的橡皮擦》，締造256萬觀影人次，相當受台、日歡迎。