統一發票9月、10月今（25）日下午13時30分將開出獎號，昨天如果12強賽運彩輸錢沒關係，也許你的偏財運在這裡！大家先趕快準備好手邊的發票，本期手機雲端發票甚至還有加開500元獎項50萬組呢！《NOWnews》也特別整理統一發票9月、10月中獎號碼、領獎規則、雲端專屬獎資訊等，提供民眾一文掌握完整資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
統一發票9月、10月中獎號碼一次看

特別獎號碼：（待下午開獎更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：（待下午開獎更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：（待下午開獎更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）
▲統一發票113年7月、8月中獎號碼，如果還有沒對的人趕快拿出來對，下午就要開出最新一期的獎號囉！（圖/NOWnews社群中心製表）
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

📌雲端發票特別獎：
財政部日前宣布，雲端發票專屬獎9月至12月加碼組數，500元的獎項從195組增加到245萬組，大幅增加中獎機率！其他獎項包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，總獎金高達13.67億元！相關雲端發票專屬獎中獎號碼，之後會公布在財政部稅務入口網站。

▲統一發票兌獎APP、手機條碼、雲端發票載具。（圖／NOWnews資料照）
▲雲端發票500元獎項本期加開50萬組，從本來195萬組變成245萬組，中獎機率大幅度提升。（圖／NOWnews資料照）
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，113年9-10月期統一發票中獎領獎期間為今年12月6日3月6日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。

財政部尷尬！雲端發票抽獎剛出包　稅務抽獎「名單又爆內定嫌疑」

國稅局雲端發票「4人中8大獎」！真實機率曝光：幾百億年都難重現

花100元停車「發票中1000萬」！17張千萬獎落縣市、消費明細整理

聚餐主動刷卡發票中4萬！他慘遭同事要求分錢　一票不挺：很合理

關鍵字