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▲統一發票113年7月、8月中獎號碼，如果還有沒對的人趕快拿出來對，下午就要開出最新一期的獎號囉！（圖/NOWnews社群中心製表）

▲雲端發票500元獎項本期加開50萬組，從本來195萬組變成245萬組，中獎機率大幅度提升。（圖／NOWnews資料照）

統一發票9月、10月今（25）日下午13時30分將開出獎號，昨天如果12強賽運彩輸錢沒關係，也許你的偏財運在這裡！大家先趕快準備好手邊的發票，本期手機雲端發票甚至還有加開500元獎項50萬組呢！同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。財政部日前宣布，其他獎項包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，相關雲端發票專屬獎中獎號碼，之後會公布在財政部稅務入口網站。財政部賦稅署提醒，；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。