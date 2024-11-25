統一發票9月、10月今（25）日下午13時30分將開出獎號，昨天如果12強賽運彩輸錢沒關係，也許你的偏財運在這裡！大家先趕快準備好手邊的發票，本期手機雲端發票甚至還有加開500元獎項50萬組呢！《NOWnews》也特別整理統一發票9月、10月中獎號碼、領獎規則、雲端專屬獎資訊等，提供民眾一文掌握完整資訊。
統一發票9月、10月中獎號碼一次看
特別獎號碼：（待下午開獎更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：（待下午開獎更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：（待下午開獎更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
財政部日前宣布，雲端發票專屬獎9月至12月加碼組數，500元的獎項從195組增加到245萬組，大幅增加中獎機率！其他獎項包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，總獎金高達13.67億元！相關雲端發票專屬獎中獎號碼，之後會公布在財政部稅務入口網站。
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，113年9-10月期統一發票中獎領獎期間為今年12月6日3月6日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。
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特別獎號碼：（待下午開獎更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：（待下午開獎更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：（待下午開獎更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
財政部日前宣布，雲端發票專屬獎9月至12月加碼組數，500元的獎項從195組增加到245萬組，大幅增加中獎機率！其他獎項包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，總獎金高達13.67億元！相關雲端發票專屬獎中獎號碼，之後會公布在財政部稅務入口網站。
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，113年9-10月期統一發票中獎領獎期間為今年12月6日3月6日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。