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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任。對此，國民黨立委王鴻薇指出，今年5月青鳥行動期間，洪申翰助理吳奕柔曾對警察破口大罵，但洪申翰始終未向員警道歉，還想方設法為助理開脫，讓她質疑「洪申翰未來會不會繼續慣出下一個謝宜容？」王鴻薇24日在臉書發文指出，何佩珊因公務員職場霸凌而輕生，後續處理不當，黯然下台，緊急宣布由民進黨立委洪申翰接任新勞動部長；但洪申翰學經歷背景完全不符，既無勞權運動背景本身還是環團出身，八竿子打不著，尤其勞動部剛發生憾事，又空降莫名其妙部長，對底下人來說無疑雪上加霜。王鴻薇續指，洪申翰在政論節目《少康戰情室》自己爆料，早在該名公務員輕生之前，很多人就知道謝宜容的事，甚至也在節目直接說這件事他報到勞動部也沒用，洪申翰事前連一篇臉書貼文都沒敢發，屈服於謝宜容背後勢力的壓力下，甘為沉默的幫兇，如今卻要接掌勞動部，也讓許多基層擔心他以後會不會迫於壓力，繼續幫助謝宜容秋後算賬。王鴻薇更點出，洪申翰縱容下屬的問題也被外界重新檢視，今年5月青鳥行動期間，洪申翰助理吳奕柔還曾對警察破口大罵，但洪申翰始終未向員警道歉，洪不但不面對問題，還想方設法為助理開脫，包庇助理霸凌警察，令人質疑，洪申翰未來會不會繼續慣出下一個謝宜容？民進黨選這樣的人，這是真的有要改革嗎？敢霸凌警察，是不是洪申翰寵出來的?「洪申翰先道歉，縱容下屬霸凌員警。」