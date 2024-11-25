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南投縣草屯鎮長簡景賢日前猝逝，鎮長補選定於30日開始領表、明年1月18日投開票。國民黨南投縣黨部23日召開補選提名審查委員會，將向中央建議，徵召縣議員簡賜勝參與補選。民進黨部分，預計於 11月底前宣布人選。簡景賢18日驟逝，享年65歲，縣府參議簡青松將代理鎮長，今（25）日宣誓就職及舉辦交接典禮。由於簡景賢任期未過半，縣選委會表示，草屯鎮長補選參選人領表日期為11月30至12月6日止，登記期間為12月4日至12月6日，明年1月18日投開票。草屯鎮人口9萬8000多人，曾是「全台第一大鎮」，更是南投縣選舉的關鍵戰場。以無黨籍身分當選縣議員的簡賜勝，最早表態參選，國民黨南投縣黨部先前表示，簡賜勝仍具國民黨籍。國民黨南投縣黨部今天以新聞稿表示，已於23日在草屯召開補選提名審查委員會，全體委員一致通過，向中央建議提報徵召簡賜勝同志參與草屯鎮鎮長補選，完成後續鎮務工作。縣黨部主委楊麗川表示，補選時間倉促，感謝縣長許淑華協助完成溝通與協調，也非常感謝在地唐曉菜議員、李洲忠議員、簡峻庭議員的相挺。簡賜勝則表示，為了草屯鎮未來的發展將全力以赴，一步一脚印勤走基層、贏得勝選。至於民進黨的人選，縣黨部主委陳玉鈴表示，目前傾向採直接徵召，人選於11月底前會正式宣布。