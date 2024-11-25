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2024第三屆世界棒球12強冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，不僅終結日本在國際賽事27連勝紀錄，同時也是台灣在國際棒球賽上首座冠軍，成功翻開棒球歷史新頁。對此，日本學者小笠原欣幸表示，對於在國際上遭受孤立的台灣而言，選手與球隊在國際賽事上的優異表現格外令人振奮，這份喜悅之大，恐怕是日本人難以想像的程度。他也強調，「這也將是台灣人民再次確認中華民國作為國家存在的一星期。」小笠原欣幸24日在臉書上發文，祝賀台灣勇奪世界棒球12強賽冠軍，並指出「在東京巨蛋的決賽中，台灣以4:0擊敗日本，首度拿下冠軍」，是台灣棒球隊自1992年巴塞隆納奧運摘下銀牌後，再度於國際賽事中奪得獎牌。小笠原欣幸提到，此次台灣隊賽前評價並不是特別高，相信幾乎沒有人能預料到他們能奪冠。然而，在台灣主辦的分組預賽首戰擊敗韓國後，球隊氣勢大振。「隨著台灣隊一路挺進東京巨蛋四強賽，台灣民眾的熱情持續攀升至最高點。電視新聞也天天以棒球賽事為報導重點。今晚（24日晚上），台灣各地舉辦的戶外轉播場地都聚集了大批民眾為球隊加油。」小笠原欣幸指出，對於在國際上遭受孤立的台灣而言，選手與球隊在國際賽事上的優異表現格外令人振奮。更何況是奪得冠軍，這份喜悅之大，恐怕是日本人難以想像的程度。」他也預期，明天（25日）選手們凱旋歸國時，想必會臨時籌劃盛大的慶功遊行活動。小笠原欣幸最後表示，這星期，整個台灣將沉浸在共同的喜悅與感動之中。「這也將是台灣人民再次確認中華民國（中華民國台灣）作為國家存在的一星期。」文末，小笠原欣幸說他在清華大學宿舍聆聽著Chinese Taipei之歌乾杯，並再度恭喜台灣奪冠。