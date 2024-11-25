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▲樂天女孩舞蹈副總監曉帆因為用冰淇淋砸日本國旗遭炎上。（圖／曉帆IG）

▲曉帆發文慶祝中華隊奪冠，網友湧入洗版，對此，她也一一回應。（圖／曉帆IG）

2024世界12強棒球賽今（24）日晚間順利落幕，中華隊以4比0完封日本隊，終結日本國際賽27連勝紀錄。賽前樂天女孩舞蹈副總監曉帆為祈禱中華隊奪冠，和隊友Kira用冰淇淋砸向盤中的日本國旗，還用小槌子猛猛敲，引起台日球迷不滿，認為她很沒有禮貌，不該破壞其他國家的國旗，對此，她也回應：「那全是不實報導。」曉帆和Kira日前接受媒體訪問，在台北市一間餐廳內進行「抗日應援」，2人喊著：「就是要把你打得稀碎！」接著用手上的甜筒冰淇淋砸向盤中的日本國旗，下秒再用小槌子對著甜筒猛砸，還在日本國旗上多敲幾下，邊大喊：「中華隊加油！」這段畫面曝光後，在網路上瘋傳，不少台灣網友都直呼：「這個真的很沒水準欸，我們是有風度、運動家精神的台灣人。」不僅如此，日本球迷也在新聞下方留言表示：「看到這樣的報導真是遺憾，不過我相信很多台灣人都是理智的人」、「砸國旗讓人感到很不舒服。」隨著中華隊奪得冠軍，曉帆也在IG發文慶祝，「中華隊贏了！我們真的贏了，我們是本屆12強世界第一。中華英雄們太強了，牽動著所有人團結一心，球迷、啦啦隊女孩、團長、各個單位、所有人民用了各種方法，一起經歷了好幾場賽事為中華隊加油。」曉帆最後也感謝中華隊球員們的努力，「謝謝球員們奮力到最後一刻的努力，給我們大家美好又感動的結局。恭喜中華隊奪冠。」有不少網友在貼文下方留言洗版，「砸人家國旗幹嘛，妳很沒水準，這種人不要來蹭好不好」、「到底要怎麼樣的素質去侮辱人家國旗」、「贏就贏，不要這麼沒品真丟臉，妳的行為不就跟辰己涼介的發言一樣。」對此，曉帆也一一回應：「不好意思…那全部是不實報導…斷章取義的新聞。」再度掀議。