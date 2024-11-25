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2024世界棒球12強賽於昨（24）日晚間「台日大戰」冠軍賽後完美落幕，中華隊最後以4:0完封日本武士隊，創造台灣棒球新頁、改寫歷史，全台球迷沸騰，許多網友甚至跑到總統賴清德的臉書下留言，請求今（25）日能夠放假一天，事實上有公司及議員辦公室已於昨日晚間宣布今天放「冠軍假」，羨煞不少網友。趨勢科技（Trend Micro Careers Taiwan）昨晚於官方臉書上宣布，歡慶中華隊奪下世界冠軍，台灣員工全體放「世界冠軍慶祝假」一天。文內表示，這場勝利不僅是一場體育比賽的完美詮釋，更是一份來自中華隊的驕傲，讓台灣人再次凝聚、心手相連，這是國家棒球史上的又一大里程碑，更是舉國歡騰、萬眾感動的歷史性的時刻，故讓公司全體員工放假一天，盡情為中華隊喝采，一起享受這份榮耀與快樂。擁有全台最大數據分析平台《網路溫度計》和《KEYPO大數據引擎》輿情分析系統的大數據公司也指出，台灣奪冠，公司放「冠軍假」，考勤系統將會為員工設定為假期，有網友在底下留言幽默詢問「公司還缺人嗎？」