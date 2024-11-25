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中華隊24日晚間與日本隊進行12強冠軍戰，最終以4:0完封奪冠，中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒先前允諾4000萬元獎金，奪冠又加碼3000萬元，共7000萬元。不過，民進黨立委郭國文卻喊話辜仲諒，加碼獎金至一億元，慘遭砲轟。郭國文今（25）日受訪時致歉，表示自己對辜仲諒對棒球的付出只有敬佩，昨天只是軟性建議，不是情緒勒索。中華隊奪冠後，郭國文在臉書發文，喊話辜仲諒「這麼精彩的冠軍賽，只給7000萬獎金不夠啦！應該再加碼3000萬，這樣加上闖進4強的獎金，剛好可以湊1億。」貼文曝光後，網友紛紛留言砲轟「笑死，平常也沒看你貢獻什麼，人家得冠軍來蹭就算了，還要人家加碼？」、「民進黨沒人來制止這傢伙嗎？不要丟臉了」、「叫人家加碼？你貴為國會議員，怎麼不自己當個表率先加碼個一千萬就好」、「委員3000萬你出啊！連辜董也要蹭！太誇張了！」對此，郭國文今上午在立法院受訪表示，因為昨天情緒亢奮而提出獎金加碼這樣的看法，也收到許多網友的指教，不過他強調，自己對於辜仲諒在職棒的付出只有敬佩之意，而昨天只是軟性建議，完全沒有情緒勒索。郭國文也說，自己也是社區棒球協會的榮譽會長，網友說「與其過度期待他人，不如要求自己付出」，這說法有道理，因此這個週末六日在台南後火車站的現場直播，無論是大螢幕、舞台費用，所有公播權費用由他來承擔，「昨天是很開心的日子，如果有掃到大家的興，要跟大家說抱歉，這不是我的重點與目的，我只是希望台灣棒球能越來越好。」