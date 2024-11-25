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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，不論是實力和禮貌，都徹底征服日本網友，被譽為是日本隊最好的對手。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊24日在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽上奪冠，台灣將士們在不被看好的情況下，靠著林昱珉先發4局好投以及牛棚接力完封，以及林家正和陳傑憲在第5局的兩發全壘打，終場以4：0拿下勝利。，也將從25日就開始進行。愛爾達體育台昨天宣布，中華隊奪冠後，冠軍戰台灣對日本，即日起連播365天，每天重播都一次。今天也實現諾言，開始進行第一天的重播。早上9點到12點是第一場。0900-1200 體育2台1200-1230 體育2台 30分鐘精華1330-1630 體育3台2000-2030 體育3台 30分鐘精華2200-2400 體育1台 2小時精華版我國在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名，本屆中華隊在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。世界12強賽24日的賽程，中華隊在冠軍戰對上日本，全場靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4比0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。