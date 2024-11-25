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2024第三屆世界棒球12強，中華隊在冠軍戰以4：0完封日本，拿下隊史首座在國際一級賽事冠軍，棒協理事長辜仲諒在賽後也感動落淚，根據《TVBS》報導辜仲諒在受訪時表示，小小的台灣來了這麼多球迷，誰不感動，我從頭哭到尾。中華隊晉級超級循環賽後，辜仲諒已允諾發放新臺幣4000萬元的獎金，昨晚中華隊成功奪冠，辜仲諒再加碼3000萬，總計本次12強將發出新臺幣7000萬元，用於犒賞球員、教練團以及所有後勤人員。在看到中華隊奪冠後，辜仲諒接受採訪時表示，「小小一個台灣來了這麼多球迷，誰不感動，我從頭哭到尾，我就想哭，因為我覺得台灣很不容易，大家能凝聚在一起，我覺得球迷是給選手最大的動力，這是我的感受。」辜仲諒昨晚賽後也帶中華隊前往和牛餐廳用餐，他也豪氣發放給燒肉店店員一人一萬日幣小費，「打球前我有去看大家，大家有點緊張，而且比賽前也不敢吃太飽，比完賽大家狂歡，洗完澡應該也餓了，我每次都來這間，店長都很感動，因為時間也晚了，我小費也發了，一個人發一萬日幣。」