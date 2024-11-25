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▲中華隊隊長陳傑憲在2024世界棒球12強賽打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王4項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲王建民為本次世界棒球12強賽中華隊的投捕教練。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

中華隊昨（24）日在世界12強棒球冠軍戰完封日本隊，終結友國27連勝，也是台灣相隔32年於國際一級賽事抗日成功，創下多項新紀錄，全台舉國歡騰。不過有球迷的媽媽好奇問小孩，「台灣之光」、前大聯盟球星王建民為何沒有打12強賽，還把傳奇球星不小心誤認為已故藝人汪建民，讓孩子相當無語。一名女網友在Threads發文，指出昨天晚上正在觀看12強冠軍賽台日大戰，媽媽突然問她：「王建民怎麼沒打？」讓原PO不知道該怎麼回答，幾小時後，女網友表示，媽媽自己說原來王建民不在了，原PO非常傻眼地糾正：「那是汪建民。」該篇貼文吸引55萬瀏覽次數，網友留言：「他在顧牛棚...」、「妳跟他說，他已經升級當教練了」、「跟你媽說，十年前老王發現一個王打不贏，所以十年後，他決定訓練一群王牌上去投爆對面！」還有人反串，「是啊！這次都沒看到李居明上場欸！好可惜」、「林書豪都沒登場！ 哪輪得到王建民」、「沒什麼，大谷也沒打。」其實，王建民在這次12強戰役中，擔任中華隊教練團牛棚教練的角色，有球迷在PTT發文，認為這次台灣奪下12強賽總冠軍，王建民功不可沒，因為王把牛棚顧得非常穩定，調度投手有功，應該屬於隱形功臣，「以往6789局都是恐怖的，但這次的牛棚投手，不曉得為什麼都非常的穩，王建民是對投手下了什麼靈力啊？」