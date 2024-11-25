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中華隊在第三屆WBSC世界12強棒球賽完成不可能的任務，冠軍戰以4：0擊敗衛冕王者日本，拿下隊史三大賽首座世界冠軍，讓全台球迷為之振奮。看完球賽別急著返台，日本的「朝活」風潮方興未艾，來東京旅遊，不妨起個大早、追隨東京朝活族的腳步，來一段清新元氣遊程。離銀座不遠的築地本願寺，是東京著名的寺廟之一，以其受古印度與亞洲佛教建築啟發的獨特外觀而聞名。這座國家重要文化財的正殿，每天早上7點舉行對外開放的早晨法事，任何人都可以參加，莊嚴的氛圍讓人心靈洗滌。在寺廟內的築地本願寺咖啡廳「Tsumugi」是參觀完寺廟後休憩的好地點，您可以在此享用像是紀文炸魚板、江戶一昆布佃煮、松露玉子燒等16種美味小菜，加上清粥及味噌湯合成18樣菜色的人氣餐點「18道品早飯」；一邊欣賞著廣闊的庭院與著名的建築物，一邊品嘗這頓視覺與味覺雙重滿足的美味佳餚。位於東京西部多摩地區海拔929米的御岳山，自古以來便是山嶽信仰的中心，成為修行和祈願的場所。山頂附近有大約20家為朝聖者提供住宿的「宿坊」不少宿坊會提供「瀑布修行」的體驗，「靜山莊」就是提供住宿與餐飲之外，還可以安排旅客體驗沖瀑布與森林冥想的修行儀式。宿坊「靜山莊」的住宿客人，可以在入住當晚與隔天早晨各參加一次瀑布修行。在約30分鐘的山路健行。感受芬多精洗禮後，到達瀑布地點，在瀑布下進行三次瀑布修行，每次約10秒鐘，而在大自然懷抱下接受冰冷流水的沖擊，能夠消除雜念，讓人有重生的感覺。同時也可以進行瀑布冥想，現場有人會指導冥想與呼吸法，但英語支援有限。若想深入體驗，建議由懂日語的人或通譯導遊陪同。瀑布冥想全年進行，但冬季因水特別冰冷，瀑布修行難度極高，因此只建議有體力與堅持決心的人挑戰。豐洲市場是東京飲食文化的基礎，如果想感受臨場感「食」的交易，可以參加清晨舉行的魚類或農產品拍賣，其中最受歡迎的是鮪魚拍賣會，在每天早上5點前就有參觀者大排長龍，觀賞買家出價競買一早捕撈的鮪魚。而青果的拍賣從早上6點30分開始，到8點左右斷斷續續進行。豐洲市場部分拍賣需要提前預約，建議有興趣的遊客，可以事先在官方網站做確認。市場內有許多從早晨就開始營業的餐廳，尤其看完一早的鮪魚拍賣會，可以享用市場直送的新鮮食材製作的早餐，美味至極；另外市場內約有70家店鋪，出售食品和廚具，非常適合挑選紀念品帶回家。豐洲市場許多商店在下午關門，所以計劃來感受清晨市場的宏亮叫賣聲，可別因為賴床而錯過了機會。