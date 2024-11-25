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國民黨台北市議員鍾小平今（25）日到北檢按鈴控告，前勞動部長許銘春挪用勞動部基金辦演唱會、前北分署長謝宜容挪用科室預算送禮，均涉嫌貪汙。勞動部回應，如有任何事證，可提供檢調或廉政單位依法處理。對此，勞動部上午回應，公務機關預算支用核銷有嚴謹程序，「不應該、也難以想像有所謂帳目不清問題」，因為活動舉辦時間已好幾年，需要時間了解詳情，強調法治國家不能容忍貪瀆舞弊行為，但應毋枉毋縱，如有任何事證，可提供檢調或廉政單位依法處理。勞動部霸凌案引發社會關注，也導致勞動部長何佩珊、勞發署長蔡孟良，以及謝宜容因此下台，但案情也延燒出更多案外案。首先，提拔謝宜容的許銘春被民進黨立委林淑芬爆料，2022年「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，許銘春在台上高歌近40分鐘，彷彿用公帑開自己的演唱會；民眾黨立委黃國昌這場演唱出自勞發署「就業安定基金」。其次，鍾小平指出，謝宜容擔任許銘春辦公室秘書期間，曾挪用北分署各科室總計183萬餘元預算，作為採購伴手禮的資金，涉嫌貪汙。因此，鍾小平今日到北檢按鈴提告許銘春及謝宜容，表示要努力把謝宜容送進監牢，才能告慰死者在天之靈。