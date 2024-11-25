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▲現年38歲的泰國總理貝東塔（右）在22日接見莊斯麗，感謝她為國爭光。（圖／翻攝自Instagram）

21歲的莊斯麗（Suchata Chuangsri）在第73屆環球小姐（Miss Universe）選美比賽中奪下季軍，她以英雄之姿凱旋歸國，也獲得現任泰國總理貝東塔（Phaethongthan Chinnawat）接見，當天莊斯麗的穿著引起網友的議論，直呼：「非常有禮貌」。綜合泰國媒體報導，莊斯麗參加在墨西哥舉行的第73屆環球小姐選美比賽，並摘下季軍為國爭光，21日她回到泰國時，受到大批民眾歡迎。她在機場發表演說時指出，「我相信，在這之後，泰國的所有美女都會有一個她們想傳遞的故事，並在她們擅長的各個領域，繼續幫助社會。」現年38歲的泰國總理貝東塔在22日接見莊斯麗，或許是考量到總理也是女性，莊斯麗特別穿上低調的黑色服裝與長褲，正式不失優雅的穿著獲得網友的稱讚，許多人認爲她明明可以穿五顏六色或大膽設計的衣服，不過仍選擇素雅打扮接見總理，似乎不願意搶奪總理的風采。當天接見活動時，嬌小的貝東塔站在約180公分的莊斯麗身旁，兩人雖身高相差近30公分，但報導稱，兩人的氣質與氣場「勢均力敵、不分上下」。環球小姐是與世界小姐（Miss World）、國際小姐（Miss International）並列的全球三大選美比賽之一，歷史悠久且極具代表性。