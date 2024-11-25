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▲利特跟上台日大戰轉播，激動發文。（圖／利特IG）

▲利特說台灣贏球真的超強，讓台灣粉絲好開心。（圖／利特IG）

世界12強棒球冠亞軍賽由中華隊對上日本，最終中華隊以4：0奪冠，除了台日的觀眾心繫賽事，「韓星-台灣灶咖大賽第一名」的Super Junior（SJ）成員利特，也有見證中華隊那強猛的林家正、陳傑憲先後奪分的歷史畫面，讚嘆表示：「我有看12強！哇！台灣贏了！」讓關注12強的E.L.F.（官方粉絲名）超級激動。中華隊24日在東京巨蛋對決地主日本隊，先後靠著捕手林家正的陽春砲、「台灣隊長」陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0獲勝，勇奪隊史首座三大賽冠軍，而且這是睽違32年對戰日本的三大首勝，直接中斷日本27連勝，粉碎12強二連霸美夢。在台日對決開打後，利特立即跟上轉播，並於IG發文表示：「哇！Premier 12！」賽事結束後他開啟直播，開始不到一分鐘就對著台灣的粉絲說：「你好，我有看12強！哇！台灣贏了！哇！！！」一起與台灣E.L.F.慶祝贏球。利特今年不斷隨團來台開唱之餘，還拿下金門高粱酒代言、參與客家電視台《廚師的迫降：客家廚房》的錄影，27日又將來台現身記者會，12月31日還要跟著SJ子團L.S.S.的成員始源、神童去淡水參與跨年晚會，堪稱「台灣灶咖大賽」最強韓星；加上這次又很關心台日大戰，許多E.L.F.表示：「他真的很愛台灣！」