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24日晚間，高雄田寮區月球路一處民宅，32歲的余姓女子因不滿40歲的林姓男友，疑似在交往期間劈腿，之後又提出分手，余女一氣之下，憤怒的帶著一桶汽油，衝到林男住處潑汽油點燃洩憤，所幸火勢迅速被撲滅，未造成人員傷亡，警方獲報趕抵，依現行犯將余女逮捕，訊後移送橋頭地檢署偵辦。據了解，余女與林男約交往1、2個月，期間余女得知林男疑似劈腿，之後又提分手，一怒之下，從台南帶著一桶汽油，直接衝到高雄林男住處，於客廳內潑汽油點燃洩憤，火勢燒毀林男家的客廳桌子、地板。消防隊獲報趕抵，緊急布水線將火勢撲滅。轄區湖內分局指出，余女當場被依現行犯逮捕，訊後依公共危險罪移送偵辦。